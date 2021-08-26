К отношениям подбирается кризис — любовный гороскоп на 27 августа

Пора укреплять отношения всеми возможными способами, иначе скоро мы потеряем вторую половинку.

Овен

Сегодня звезды напоминают Овнам, что личное счастье не измеряется достатком и показным размахом. К тому же, любимый человек может одобрить временную экономию и воздержанность. Если ситуация вынуждает вас выбирать скромную программу, компенсируйте этот факт чем-то другим, например, оригинальностью.

Телец

Сегодня барьеры, которые ставит Тельцам судьба, не обязательно отражаются на их личной жизни. Некоторые ограничения даже полезны, так как дают им время оценить ситуацию или привести себя в форму. Но все же для романтики это не лучший день: возможны запреты, препятствия, зажатость или контроль.

Близнецы

Сегодня романтичному настрою Близнецов что-то мешает. Возможны огорчения у тех Близнецов, что разлучены с любимым человеком и вынуждены смириться с отсрочкой свидания. Не исключены препоны финансового характера, официальные запреты. Любовь преодолеет все барьеры, но нужно набраться терпения.

Рак

В этот день Раки не склонны быть в любви идеалистами и оптимистами, не всегда опираются на чувства. В оценке своих отношений, возможностей или дальнейших личных планов многие Раки окажутся неожиданно практичными. Не исключено, что любовь уйдет на второй план, уступив место дружеским обязательствам.

Лев

Сегодня Львы рискуют вновь столкнуться с принципиальностью своего партнера, его фанатизмом или упрямством. Некоторые Львы окажутся бессильны перед мнением коллектива (например, общих друзей или коллег). Во избежание разочарований и стука в закрытые двери романтическое мероприятие лучше отменить.

Дева

Сегодня романтическое свидание может стать для Дев невозможным или будет отложено. Не исключено, что к этому «приложат руку» роковые неожиданные обстоятельства. Но волноваться по этому поводу звезды не советуют: по большому счету, отсрочка ничего не меняет, а в некоторых случаях она станет удачей.

Весы

Сегодня в делах сердечных у Весов возможен кризис. Звезды утверждают, что судьба не намерена разрушать их счастье и ломать планы, а лишь тестирует их на жизнеспособность, и советуют рассматривать события этих суток как проверку на прочность. Не лучший день для знакомства или первой личной встречи.

Скорпион

Любовные планы Скорпионов сегодня могут натолкнуться на роковой барьер или на пассивное сопротивление. Не исключены и сюрпризы (например, неожиданно окажется не в настроении партнер). Звезды не советуют отчаиваться или упрямо штурмовать неприступную крепость, так как уже завтра ситуация изменится.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может быть не до романтики. Если они все же настроены на свидание, могут измениться их планы или появиться неожиданные препятствия к задуманной встрече. Звезды напоминают им, что даже неромантичные нештатные ситуации могут дать отличный повод к взаимодействию с любимым человеком.

Козерог

Сегодня судьба намерена чинить Козерогам препятствия в их любовных планах, и можно не сомневаться, что она в этом преуспеет. Бороться с высшими силами большинству Козерогов окажется не по плечу. Звезды не советуют им проявлять упрямство и предлагают перенести все задуманные шаги на следующий день.

Водолей

Сегодня быть беспечными романтиками Водолеям мешает роковое обстоятельство, игнорировать которое они не в силах. «Гирей на ногах» может стать домашняя обстановка, долг перед друзьями, серьезная личная проблема. Партнеру придется молча быть рядом или терпеливо ждать, пока Водолей решит свои задачи.

Рыбы

Сегодня решительные шаги и безусловное исполнение всех желаний возможны для влюбленных Рыб лишь в мечтах, окружающая действительность будет подчиняться другим законам. Встрече или разговору с партнером что-то помешает. К счастью, это будет лишь отсрочка и уже завтра удастся наверстать упущенное.