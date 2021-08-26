Идем вперед смело — финансовый гороскоп на 27 августа

Сегодня стоит верить в себя всеми силами — это добавит нам удачи.

Овен

Овны успешно справятся с текущими делами, если правильно расставят приоритеты и составят детальный план работы на этот день. Старайтесь конструктивно подходить к сотрудничеству с коллегами, обменивайтесь опытом и избегайте закулисных интриг. Также уделите внимание более эффективному использованию имеющейся у вас техники. Не отвлекайтесь на посторонние разговоры.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее использовать свои возросшие творческие способности и пытаться усовершенствовать методы в работе. Возможно, вы столкнетесь с осложнениями в текущих делах, и вам потребуется что-то радикально поменять в подходах. Это хорошее время для предложения новых видов услуг клиентам, проведения рекламных мероприятий, обмена валюты.

Близнецы

Не самый лучший день для Близнецов, занимающих руководящие должности. Возможно, какие-то важные вопросы будут не до конца вам ясны – в этом случае воздержитесь от принятия управленческих решений. Успешно пойдет работа у тех, кто занимает подчиненное положение при работе по найму. День сложится благополучно, если вам приходится нести ответственность только за свою работу и не отвечать за других.

Рак

Раки смогут преуспеть в торговой и посреднической деятельности. Старайтесь сосредоточиться на укреплении деловых связей в том городе, где вы непосредственно живете. Партнеры из других стран и регионов могут оказаться ненадежными. Удачный день для оптовых закупок товара с целью перепродажи. У игроков на валютной бирже если шанс увеличить размер депозита.

Лев

Львам в этот день звезды советуют сосредоточиться на финансовых вопросах. Вы сможете продумать и реализовать наиболее эффективные проекты, направленные на повышение доходов. Подход к принятию финансовых решений может быть очень рациональным. Однако ваше слабое место сегодня – деловые связи. Вам сложно будет найти надежных людей, которые не подведут вас в деле.

Дева

Девам звезды не советуют вести переговоры о партнерском сотрудничестве и подписывать соответствующие документы. Возможно, вас попытаются ввести в заблуждение и обмануть, чтобы вы подписали заведомо невыгодный для вас договор. Отдавайте предпочтение контактам с теми людьми, которые имеют безупречную репутацию.

Весы

Весы в этот день могут попасть под огонь критики, несмотря на предельно тактичное и уважительное отношение к окружающим. Дело в том, что начальство и деловые партнеры сегодня будут настроены против вас, не особенно вникая в то, что вы предлагаете. Постарайтесь реально оценить свои шансы и действовать незаметно. Чем меньше окружающие будут осведомлены о ваших намерениях, тем меньше помех вы встретите на своем пути.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется держать под контролем свои личные дела и никому их не делегировать. Вам будут полезны советы друзей и единомышленников, однако последнее слово все равно должно оставаться за вами. Не делайте ничего такого, что могли бы поставить вам в вину в случае проверки. В этот день особенно важно дорожить своей деловой репутацией.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут усилиться амбиции. И вы действительно будете способны многого добиться в плане карьеры и трудозатрат. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности и принимает на себя ответственность за большие проекты. Ждите хороших новостей и используйте их при принятии решений. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель.

Козерог

Козерогам звезды советуют больше времени уделять повышению своего профессионального уровня. Успешно проходят коллективные занятия по обучению и обмену опытом, можно принимать участие в конференциях, семинарах, слушать лекции. Вместе с тем это не лучший день для коротких поездок и встреч. Данные вам обещания могут остаться неисполненными.

Водолей

Водолеи, которые недавно закончили курс теоретического обучения, при начале практической деятельности могут растеряться. Возможно, вы отчетливо осознаете, насколько далека теория от практики и методом проб и ошибок вам придется заново переучиваться. Это особенно актуально для тех, кто проходит производственную практику в рамках учебы или находится на стажировке на новом месте работы.

Рыбы

Рыбам сегодня выгоднее не брать на себя инициативу в серьезных вопросах, а положиться на действия партнеров по работе. Дело в том, что у вас вряд ли будет четкое и ясное представление, что нужно делать здесь и сейчас, а ваши партнеры будут более инициативными и удачливыми. Поэтому при необходимости рекомендуется делегировать свои полномочия партнерам, напарникам.