Принимаем вызов Вселенной — гороскоп на 27 августа

19-20 лунные сутки. День ограничений и препятствий. Возможны проверки, лимиты, отказы, отсрочки, ситуации жесткого контроля, нештатные моменты и системные сбои.

События этих суток могут спровоцировать пересмотр планов и разобщение единомышленников. Не обойтись без дисциплины, терпения, организованности и ответственности. Упрямство, присущее Луне в Тельце, может усилить сопротивление общепринятым правилам или фанатизм в их исполнении. Привлекут внимание темы, связанные с экономией ресурсов, социальными обязательствами, профессиональным или гражданским долгом. Несрочные рутинные хлопоты лучше перенести на завтра.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам привести в порядок свой бюджет и повременить с новыми тратами. В частности, не стоит спешить с первоначальными взносами в крупные проекты и вложениями в дружеские коллективные начинания (например, в пикник, запланированный на ближайший уик-энд): не исключено, что в программе будут изменения или часть необходимого у вас уже есть под рукой. Нежелательны закупки впрок.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит столкнуться с уже знакомой им системой запретов, ограничений и контроля. Возможно, это станет для них частью плана, естественной профессиональной необходимостью или гражданским долгом. Ответственный день ждет Тельцов-родителей, руководителей и неформальных лидеров (особенно, если они рождены в апреле). В отсутствие внешних рамок не помешает добровольная самодисциплина.

Близнецы

Сегодня Близнецов может настигнуть проблема прошлого, которая мешает им чувствовать себя свободными «гражданами мира» в настоящем. Не исключены материальные затруднения, системные препятствия к путешествиям, продолжению обучения или эмиграции. Может оказаться временно перекрыт канал помощи от далеких друзей. Не лучший день для покупок, размещения средств и обращения в официальные инстанции.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам приостановить важные системные перемены, особенно, в материальной и профессиональной сферах. Не помешает пересмотреть имеющиеся планы и обязательства, включая их налоговую сторону. Стоит заново оценить возможности выбранной программы, проекта, инвестиционного кейса, настроения в группе друзей, условия банка, кредитной, страховой или другой финансовой организации.

Лев

Сегодня для Львов могут оказаться переплетены темы дружбы, карьеры, будущего и материальной базы. Возможны контакты с большими организациями и группами. Задать рамки и ограничить свободу может профессиональный долг, партнерское или дружеское обязательство. Не всегда будет легко найти правильный баланс между официальной и неформальной сторонами вопроса. Не исключен усиленный контроль и надзор.

Дева

Сегодня свободу Дев ограничивают обстоятельства, особенно, в поездке, в гостях и за рубежом. Одним Девам придется принять как должное финансовый лимит или строгий режим с усиленной проверкой, другим - факт недоверия к своим убеждениям или друзьям, попытку контроля над своими идеалами. Большинство Дев найдет в ситуации нечто разумное (или выгодное для себя) и приспособится к выставленным условиям.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам усилить меры предосторожности и проверить системы, обеспечивающие функционирование жизненно важных проектов. День создает препятствия и мешает пользоваться даже законными привилегиями. Возможен временный отказ в поддержке или доступе к ресурсам. При налаженной аварийной защите, день подходит для отработки мер безопасности и проведения потенциально опасных процедур.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит подстраиваться под внешние обстоятельства. Это могут быть настроения в социуме или семье, капризы клиентов, аудитории, друзей или партнеров. Не рекомендуются важные переговоры и совместные начинания: и официальные, и неформальные акции могут оказаться под запретом или жестким контролем. Звезды намекают, что необходимые мероприятия можно без ущерба отложить до завтра.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с неудачей или системным запретом в практических делах. Возможны перебои с работой сервисов или каналов связи, сложности со снабжением, получением медицинской и другой поддержки. Может выпасть ключевое звено задуманной цепочки, подвести друг, неожиданно повести себя странно коллега, не выйти на работу ценный сотрудник. Вероятны трудности у владельцев животных.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть шансы на успех, но им потребуется хорошая организация дела и готовность к сюрпризу. В зависимости от обстановки, может пригодиться духовная стойкость, привычка к экономии или воздержанию. Полученный в итоге эффект будет отсрочен или окажется ниже расчетного. Если вы не поклонник экспериментов, звезды рекомендуют вам переждать эти сутки, отложив насущные дела до завтра.

Водолей

Сегодня Водолеев ждет тест на самообладание или ответственность. Их волнуют темы, вызывающие давний личный интерес и ставшие жизненно важными: дом, ключевой проект, территория, группа друзей. День может принести разочарование, препятствие, паузу в делах или новый виток проблем в общении с близкими, вплоть до отчуждения. Не обойтись без жестких правил, контроля, дисциплины или временной аскезы.

Рыбы

На этот день Рыбам не стоит планировать поездки, личные контакты и пребывание в многолюдных местах: в дороге, в ходе общения или сотрудничества возможны неожиданные препятствия. Если мероприятие принадлежит к числу неотложных, звезды советуют заранее готовиться к сюрпризам - в первую очередь, проверкам, ограничениям и контролю. Лучше отложить на завтра командировки, переговоры и получение услуг.