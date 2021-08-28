Ложные цели и ориентиры – гороскоп на 30 августа-5 сентября

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

2 сентября оппозиция Марс-Нептун. Это весьма проблематичный аспект, который может приводить людей, чьи гороскопы им будут затронуты, к неадекватному поведению. Марс желает действия, а Нептун создает для Марса ложные цели и ориентиры. Поэтому поступки под влиянием этого аспекта могут быть продиктованы ложными представлениями. Также этот аспект может побудить людей с неустойчивой психикой к введению себя в измененное психическое состояние с помощью алкоголя и наркотиков. В этом случае символика аспекта раскрывается максимально полно и ярко. Нептун также имеет отношение к религиозным чувствами, которые могут проявляться несколько избыточно.

5 сентября трин Меркурий-Сатурн – один из лучших аспектов для мышления. Меркурий делает мышление рациональным, а Сатурн придает мышлению глубину и основательность. Это прекрасный аспект для учебы и для таких контактов, когда требуется предельная объективность и точность. Под влиянием такого аспекта хорошо изучать точные науки и писать научные статьи. Успешно идет составление планов и написание кода программистами. Аспект дает точные ориентиры, что способствует прояснению многих вопросов как в личной жизни, так и в бизнесе

Овен

У Овнов эта неделя может быть сопряжена с рядом трудностей. Внешние обстоятельства могут дезориентировать и препятствовать вашей деловой активности. Будьте осмотрительнее в общении с окружающими людьми. Особенно это касается коллег. Не следует никому рассказывать подробности о своей личной жизни – каждое сказанное вами слово может быть использовано против вас и это может негативно отразится на вашей репутации. В трудовом коллективе могут плестись интриги. В результате вы можете оказаться в изоляции, и ваша активность может оказаться существенно ограничена. Также на этой неделе может ухудшиться ваше самочувствие. Не следует нанимать к себе в дом помощников: сиделок, нянь и домработниц. В самом конце недели, на выходных, ситуация улучшается. Многие волнующие вас вопросы, касающиеся взаимоотношений с партнером, решатся сами собой, легко и гармонично. Это благоприятное время для посещения торжественных мероприятий. Если вас пригласят в гости на свадьбу, то обязательно соглашайтесь – не пожалеете!

Телец

У Тельцов на этой неделе не все складывается благополучно в личной жизни. Потребность в праздном времяпрепровождении и развлечениях может в итоге привести к неприятностям. Прежде всего это время может быть связано с усилением напряжения в романтических отношениях. Если вы не уверены в своих чувствах, то лучше пока сделать паузу и отложить свидания. Отношения с друзьями и подругами окутаны туманом неопределенности. Возможно, вы поймете, что лучше никому не доверять до тех пор, пока не проясните для себя некоторые вопросы. Другая напряженная тема – поведение детей в семье, которое будет труднее контролировать. В самом конце недели вы сможете продуктивно поработать. Направьте свою энергию на деловую активность. Это хорошее время для наведения порядка в доме и на работе. И в этом процессе, как это ни покажется странным, вы будете находить эстетическое и физическое удовлетворение. Кстати, вы заметите, что чем больше вокруг вас порядка, тем лучше становится ваше самочувствие.

Близнецы

Близнецам на этой неделе рекомендуется больше внимания уделить отношениям в семье. Возможно, в доме будет много дел и забот и потребуется прилагать много усилий, чтобы успевать со всем справиться. Если в квартире проводится ремонт, то напряжение в отношениях членов семьи может привести к ссорам и разногласиям. Не лучшее время для приглашения в дом гостей. Также может сложиться неопределенная ситуация на вашей работе. Если вы пока безработные, то найти новое место работы будет проблематично. Лишь в конце недели ситуация может поменяться к лучшему. Это хорошее время для посещения увеселительных заведений, клубов, фитнеса, дискотек и кинотеатров. Если у вас есть дети, то они порадуют вас своими успехами в учебе. Сводите ребенка в театр или в цирк, сделайте для него что-нибудь приятное и запоминающееся. Если у вас есть любимый человек, то эти романтические отношения будут вас радовать.

Рак

Раки на этой неделе рискуют испортить отношения с людьми из своего повседневного круга общения: знакомыми, родственниками, соседями, друзьями. Могут возникнуть разногласия на фоне отсутствия взаимопонимания. Попытка с кем-нибудь познакомиться также может привести к неприятностям, чтобы как-то сгладить отношения старайтесь быть терпимее к недостаткам других людей и воздерживайтесь от высказывания критических замечаний. В противном случае вы можете получить ответную критику в свой адрес. В конце недели ситуация улучшается. Противоречия в семейной жизни могут благополучно урегулироваться. Можно обсуждать любые, даже самые потенциально острые вопросы типа наследования недвижимого имущества от престарелых родственников. Возможно, на выходных вам не захочется никуда уходить из дома, потому что семейный очаг – это то, что будет согревать вас своим теплом. Направьте свою энергию на благоустройство и украшение своего жилища. Также это хорошее время для устройства семейных праздников, торжеств, приглашения гостей в дом.

Лев

Львам на этой неделе звезды советуют отнестись более рационально к вопросам материальной обеспеченности. Возможно, вы проявите склонность тратить много денег на те товары и услуги, которые не являются в данный момент необходимыми. В результате баланс бюджета может оказаться нарушен. А когда придет время оплаты счетов по кредитам, то нужной суммы денег может не оказаться в наличии. Чтобы не ставить себя в затруднительное положение старайтесь просчитывать свои расходы заранее. С поступлением доходов могут получиться заминки, задержки. Возможен материальный ущерб, поломка бытовой техники с последующей необходимостью заниматься её ремонтом или заменой. В самом конце недели общая ситуация нормализуется. Ваши супружеские отношения могут переживать период обновления чувств. Кроме того, партнер откроется вам с необычной стороны, и это вас приятно удивит. На выходных хорошо вместе с партнером ездить в гости к родственникам или устраивать пикники с выездом за город, на дачу или на природу.

Дева

Инициативный стиль поведения типичных Дев на этой неделе может привести к осложнению отношений в партнерстве. Если хотите провести эти дни без серьезных конфликтов, то постарайтесь не обсуждать с партнерами финансовые вопросы. Такие темы весьма взрывоопасные и крайне нежелательные для обсуждения в эти дни. Также вас может настораживать в поведении партнера по браку некоторая скрытность. Может усилиться чувство ревности. В самом конце недели рекомендуется сосредоточиться на практических делах – это у вас лучше получится. Могут быть финансовые поступления в ваш бюджет, и основные материальные потребности могут найти успешное решение. В это время вы сможете проявить свои лучшие практические качества, проявите смекалку и находчивость. Деньги радуют вас и поднимают настроение не сами по себе, а когда вы на них покупаете то, о чем давно мечтали. Так вот, на выходных благоприятное время для покупок. Сделайте себе подарок, купите ювелирное украшение или мобильный телефон, о котором мечтали.

Весы

На этой неделе Весы могут столкнуться с какими-то препятствиями и ограничивающими влияниями. Возможно, что-то или кто-то будет мешать вам активно проявить себя в делах. Причем, вы не всегда сможете понять причину ограничивающего влияния. Старайтесь действовать открыто и не ввязываться в тайные интриги и дела, связанные с неофициальной деятельностью. Одной из причин ограничений может стать ухудшение самочувствия. Рекомендуется сместить акценты на профилактику здоровья. Дело в том, что в эти дни уровень защитных сил вашего организма снижается, и ваш организм будет уязвим. В конце недели ситуация нормализуется. У вас может усилиться желание поменять свой имидж – особенно это касается женщин. Можно менять прическу, стиль макияжа и одежды, перекрашивать волосы. Все перемены в имидже, которые вы произведете, окажутся на редкость удачными. На выходные вы можете запланировать визит в салоны красоты. В это время вы будете необычайно обаятельными и привлекательными.

Скорпион

В течение этой недели у Скорпионов могут ухудшиться отношения с друзьями и любимым человеком. Причина может оказаться самой банальной: и друзья и любимый человек могут обидеться на то, что вы им уделяете мало внимания. На самом деле вы действительно можете оказаться перед непростой дилеммой – что для вас важнее, любовь или дружба. Рекомендуется воздерживаться от праздного времяпрепровождения в увеселительных заведениях: ночных клубах, ресторанах, танцплощадках. В этом случае будет меньше причин для неприятностей в личной жизни. В самом конце недели у вас может усилиться тяга к тихой спокойной жизни. Найдите возможность для того, чтобы чаще оставаться в уединении. Такая обстановка необходима вам, чтобы привести себя в душевное равновесие и осмыслить события последнего времени. Также это удачное время для проведения каких-то работ по дому, в особенности, связанных с благоустройством и созданием уютной обстановки.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе может быть некомфортно находиться в семье. Это особенно относится к тем, кто живет вместе с родителями, дедушками и бабушками на одной жилплощади. По любому, даже самому мелкому поводу у вас могут возникать конфликтные ситуации. Предметом ссор могут стать неустроенные бытовые условия и обязанности в доме по поддержанию порядка. В это время лучше не начинать ремонтных работ или генеральной уборки. Возможно, в семье будут недовольны тем, что вы много времени проводите на работе и мало внимания уделяете своей семье. В этом случае постарайтесь найти баланс интересов между семьей и карьерой. В самом конце недели вам может улыбнуться удача – могут исполниться некоторые ваши заветные желания. Для этого следует с оптимизмом смотреть в будущее и доброжелательно относиться к окружающим людям. Если кто-то обратится к вам с просьбой, то сделайте все от вас зависящее, чтобы помочь человеку. Это время бескорыстной помощи людей друг другу.

Козерог

Будние дни недели могут складываться суетно и хлопотно для типичных Козерогов. Друзья, знакомые и родственники могут втягивать вас в круговорот своих дел и вам некогда будет остановиться и подумать о себе, своих личных делах и потребностях. В это время лучше воздерживаться от новых знакомств и контактов – все они будут только отвлекать вас от решения действительно важных дел. Нежелательно отправляться в дальние поездки на своем транспорте. Возрастает вероятность поломки автомобиля и вам придется много времени и ресурсов потратить на его ремонт. В самом конце недели у вас может появиться возможность добиться одной из своих целей. Особенно это касается решения материальных и финансовых проблем. Внешние обстоятельства будут вам благоприятствовать. Возможно, вам предложат повышение в должности или прибавят зарплату. Также это хорошее время для покупки электронной техники, компьютера или мобильного телефона.

Водолей

Эта неделя может стать достаточно проблемным временем для тех Водолеев, у кого имеются большие долги по кредитам. У вас может сложиться неопределенная ситуация с доходами. Поступление денег в ваш бюджет может задерживаться. Также сохраняется риск утери или кражи денег. Вам будет сложно разобраться, куда утекают деньги из вашего бюджета. В результате может случиться так, что, когда подойдет срок оплаты счетов по кредитам, нужной суммы денег может не оказаться в наличии. И это может создать для вас сильное напряжение. Лучше заблаговременно ограничить себя в походах по магазинам и поездках за город. Гораздо позитивнее складываются дни в самом конце недели, на выходных. У вас может улучшиться настроение. Поводом к этому может стать знакомство с интересным человеком в дальней поездке или в социальных сетях интернета. Вы сможете узнать много полезного и расширите свой кругозор. Другая благоприятная тема – это учеба. В это время ваш интеллект будет схватывать на лету самый сложный учебный материал.

Рыбы

У Рыб на этой неделе могут ухудшиться супружеские отношения. Возможно, вам не понравится, что партнер ведет себя излишне независимо и уделяет вам недостаточно внимания. Ваши критические замечания могут вызвать столь же критическую ответную реакцию. В результате может получиться ссора, которой могло и не быть при сдержанном и терпимом поведении с обеих сторон. Возможно, партнера будет культивировать склонность держать все в тайне, недоговаривать. Открытый стиль поведения поможет вам быстрее добиться взаимопонимания. Аналогичная ситуация может сложиться и при деловом партнерстве в бизнесе. В самом конце недели наступает хорошее время для чтения эзотерической и детективной литературы, вас будет увлекать все таинственное и загадочное. Успешно проходят духовные практики по йоге, цигун, аутогенным тренировкам и медитациям. Прислушивайтесь к себе – возможно, в эти дни в вас откроются какие-то экстрасенсорные способности. В обычной жизни это хорошее время для дополнительной подработки и урегулирования вопросов с долгами.