Держимся за руки — любовный гороскоп на 30 августа-5 сентября

Эта спокойная неделя заставляет нас быть романтичными, но не кричать слова любви на каждом углу.

Солнце в Деве настроит нас на практичный и чуждый всякой романтике лад. Но посреди житейских забот и повседневных хлопот то и дело будут прорастать нежные, красивые личные ситуации. Правда, они не будут ни яркими и броскими, ни сказочно-необычными, от них не закружится голова: они будут тонкими и воздушными, их заметят только люди с чувствительной и деликатной натурой. Эти любовные ситуации хорошо вплетутся в вашу обычную жизнь. Они не нарушат вашего распорядка и не вовлекут вас в водоворот фатальных страстей. Просто вы увидите, что многие дела делать легче, если их можно с кем-то разделить, а теплое слово или тонкий комплимент способны сделать день радостным. Влюбленным будет хорошо просто быть рядом, вместе прогуливаться, о чем-то разговаривать, держаться за руки. В общем, это такая очень осенняя, нешумная, не крикливая, акварельная романтика. Но только до воскресенья: в воскресенье градус страсти зашкалит. Это приведет к страстным свиданиям, ревности, подозрительности, разрыву отношений.

Овен

Овнам стоит забыть про свою занятость в субботу и воскресенье, романтические выходные станут отличным завершением рабочей недели. Понедельник и вторник окажутся не хуже, если Овны будут меньше раздражаться по пустякам и чаще уступать вкусам своей половинки (прежде всего, это касается Овнов-мужчин).

Телец

Эта неделя вынудит Тельцов считаться с социальными или иными условностями, из-за чего посвящать себя отношениям полностью им станет труднее. Многим Тельцам будет обидно, если партнер начнет упрекать их в охлаждении чувств или в намеренном пренебрежении совместными планами. Важно искать компромисс.

Близнецы

В начале этой недели Близнецы настроены романтично - что весьма кстати, так как их шансы в любви возрастают. Им не стоит пропускать понедельник и вторник, но желательно следить за собой, вспыльчивость и нечестные приемы будут не в их пользу. Эстафету любовной гармонии примут суббота и воскресенье.

Рак

Ракам стоит следить за своим поведением в середине этой недели. В интервале со среды по пятницу они могут допустить в своих отношениях с представителями противоположного пола несколько досадных промахов, которые им придется интенсивно и срочно заглаживать. Важным качеством будет дипломатичность.

Лев

На этой неделе самые важные дни для влюбленных Львов - суббота и воскресенье. Обстоятельства сложатся вполне гармонично для их романтических планов, если они окажутся наедине со своим партнером, но не все так просто: вдобавок, они могут попасть под прицел критических взглядов его или общих друзей.

Дева

На этой неделе влюбленным Девам стоит контролировать себя в понедельник и вторник. Увлеченные ритуальными любовными танцами или приятным беседами, они рискуют сами не заметить, как по мелочам выставляют себя перед объектом симпатий не в лучшем свете, демонстрируя несдержанность или дурные манеры.

Весы

На этой неделе Весы интуитивно пользуются своим обаянием. Им ничего не стоит покорить партнера, став для него приятным собеседником и спутником. Но и у них будут «нелетные дни»: в период со среды по пятницу не исключены ссоры с постоянным партнером и досадные осечки во вновь завязанных отношениях.

Скорпион

На этой неделе звезды советуют Скорпионам поддерживать личные симпатии, но не ждать многого. Их любимые могут создавать им препятствия под благовидным предлогом, вести себя двойственно или пропадать. Форсирование отношений не рекомендуется, лучше иметь терпение и соблюдать «правила хорошего тона».

Стрелец

На этой неделе Стрельцам лучше выбрать для важного свидания выходные дни: тогда оно оставит прекрасные впечатления, а волнующие сюрпризы станут его отдельной изюминкой. Если вас пригласили на встречу в понедельник или вторник, не отказывайтесь, но имейте в виду вероятность осечек и досадных помех.

Козерог

На этой неделе звезды советуют Козерогам быть начеку, так как в отношениях не все гладко. И сами Козероги, и их партнеры порой могут становиться тиранами, ревнивцами и упрямцами. Добавить проблем может совместная работа в одном офисе или общий проект. Особенно критичен период со среды по пятницу.

Водолей

На этой неделе звезды вполне благосклонны к любовным надеждам и планам Водолеев. Они не всегда гарантируют им ровный и легкий путь к счастью, зато охотно подстраховывают и ободряют их в романтических ситуациях. Наиболее гармоничными днями обещают стать понедельник, вторник, суббота и воскресенье.

Рыбы

На этой неделе Рыбы не свободны в выражении чувств. Чтобы их контакты с представителями противоположного пола развивались гармонично, им придется чаще ориентироваться на требования момента, чем на свои собственные привычки и вкусы. Свободным Рыбам вряд ли удастся завязать стабильные отношения.