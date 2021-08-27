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Астрологи предрекли трем знакам увольнение с работы в сентябре

27 августа 2021ГороскопыГоворит Уфа

Астрологи рассказали, что для некоторых представителей зодиакального круга сентябрь начнется со смены работы.

Астрологи предрекли трем знакам увольнение с работы в сентябре
Фото: labor-market

Это связано с тем, что звезды сулят громкий вылет с насиженного места. Для трех знаков зодиака осень начнется с материальных потерь.

Овен

Овны в ближайшее время ощутят на себе влияние негативного периода. Эти представители Зодиакального круга пострадают из-за своего упрямства на работе. Излишнее упорство и эмоциональность приведут к склокам с начальством и коллегами, в результате чего Овнам укажут на дверь. Астрологи рекомендуют выдохнуть и взять отпуск на ближайшие дни, передает Стерлеград.

Телец

Тельцы также испытают трудности в профессиональной сфере из-за переезда в новый офис или смены руководства. Астрологи рекомендуют смириться с ситуацией, ведь исправить ее невозможно. Тельцы могут надеяться только на свою интуицию, которая поможет избежать карьерных неудач.

Рыбы

Рыбы будут обмануты на работе. Астрологи считают, что представителям этого знака Зодиака стоит быть внимательными с документами, которые они подписывают. Также стоит отказаться от инвестиций и вложений.

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