Не бросаем на полпути — финансовый гороскоп на 28 августа

Сегодня крайне важно доводить все дела до логического конца.

Овен

Овнам в этот день не нужно суетиться по мелочам и спокойно делать то, что было запланировано ранее. Те, кто способен контролировать себя и готов действовать целенаправленно и дисциплинированно, тот сумеет добиться поставленных целей. Воздержитесь от новых контактов – они могут отвлечь вас от важных дел. Торговцам следует быть внимательнее при расчетах с покупателями.

Телец

Тельцы в этот день будут необычайно проницательными и интеллектуальными. Это положительно отразится на профессиональном обучении, участии в конкурсах, соревнованиях, рекламной деятельности. Можно публиковать резюме на сайтах в поисках новой работы – оно не останется без внимания работодателей. Также вы сможете расширить и укрепить свои деловые связи.

Близнецы

Нервная система Близнецов в этот день может оказаться крайне восприимчивой к мнению других людей в отношении собственной персоны. И велика вероятность того, что вам придется услышать далеко не всегда лестные мнения. Если вы сможете совладать со своими эмоциями, то преуспеете в финансовых делах. Старайтесь дистанцироваться от людей, с которыми у вас нелицеприятные отношения.

Рак

Возможно, сегодня Раки столкнутся с некими препятствиями, которые захочется обойти. При этом следует помнить, что любые окольные пути должны быть в рамках закона. В противном случае ваша деловая репутация может пострадать. Помните, что ваша деловая активность может оказаться под пристальным вниманием представителей фискальных властей. Успешно складывается партнерское сотрудничество.

Лев

Советы друзей и единомышленников не всегда ведут вас в правильном направлении. Львам в этот день рекомендуется действовать в соответствии с собственным пониманием ситуации – в этом случае вы сделаете меньше ошибок. Сегодня у вас усиливается энергетика, и вы сможете работать более интенсивно. Ставьте перед собой более масштабные задачи.

Дева

Девам в этот день, возможно, будет нелегко поладить с вышестоящим начальством. Это особенно справедливо в том случае, если начальником является женщина. Будьте готовы выслушать замечания и принимать к исполнению противоречивые приказы и распоряжения. Подходите к работе творчески, нестандартно – так вы быстрее придете к цели.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется отправляться в служебные командировки и контактировать по рабочим вопросам с коллегами из других регионов. Старайтесь действовать основательно, доводите до конца начатые дела, даже если вам придется для этого задержаться на работе. У вас есть шанс улучшить условия труда на своем рабочем месте.

Скорпион

Скорпионам в этот день крайне нежелательно иметь дело с чужими финансами. Если вы работаете кассиром в магазине или обслуживаете клиентов в пункте обмена валюты, то в течении дня могут происходить ситуации, связанные с потерей денег. Опасайтесь краж, будьте внимательнее при работе с цифрами. Также рекомендуется усилить меры безопасности своих электронных платежных систем.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше воздержаться от прямого контакта с клиентами и заказчиками. Возможно, те, кто работают в сфере услуг, столкнутся с крайне непоследовательным и скандальным поведением отдельных клиентов, что может негативно отразиться на карьере. В случае возникновения конфликтной ситуации на вас могут подать жалобу вышестоящему руководству.

Козерог

Ахиллесовой пятой Козерогов сегодня могут стать взаимоотношения с коллегами или подчиненными. Если в предыдущие дни у вас зрел конфликт, на почве личной неприязни к кому-то из коллег, то сегодня он может перейти в открытую форму. Тем не менее, старайтесь действовать инициативно и напористо – правда и сила на вашей стороне. Ваш позитивный результат в работе может привести к преодолению противоречий.

Водолей

У Водолеев складывается неоднозначная ситуация с финансами. С одной стороны, вы сможете выгодно вложить деньги в рискованные проекты. Однако это относится к любым инвестициям кроме операций по обмену валюты. Успех ждет вложения в реальные проекты, а не в спекулятивную игру на разнице цен. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на технической модернизации.

Рыбы

Рыбы смогут реализовать свои таланты и способности, если смогут вписаться в коллективную деятельность. Это хорошее время для долгосрочного планирования, проектно-конструкторских работ, научных и маркетинговых исследований. Однако не все запланированные на сегодня дела удастся довести до завершения. Особенно это касается планов сдачи готовых объектов строителями.