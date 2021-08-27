Мелочи жизни вытеснят романтику — любовный гороскоп на 28 августа

Сегодня мелкие неприятности норовят стать огромными.

Овен

Сегодня Овны (особенно мужчины) стремятся услужить любимому человеку своей ловкостью, смекалкой и мастерством в практических областях, и не зря: романтические ухаживания могут даваться им не без труда, зато они не будут иметь конкурентов при решении разнообразных хозяйственных и технических задач.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не стесняться и проявить инициативу - или подхватить инициативу любимого человека, если он их опередил. Это удачный момент для сближения на почве оригинальных практических увлечений, здорового образа жизни, необычного вида спорта, бытового или технического креатива.

Близнецы

Сегодня секрет душевной гармонии для Близнецов - не быть идеалистами. Если грандиозные планы пока недостижимы, разумнее смириться и принять то, что дает ситуация. Например, если нельзя улететь с любимым человеком в романтическое путешествие на острова, можно неплохо провести время на старой даче.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не стесняться, если они располагают ценными практическими знаниями или умениями: это отличный способ завоевать внимание пассии, сейчас или в будущем. В постоянных союзах лучше предпочесть ленивому стилю жизни активный: поездку, спорт, полезный труд, общение с друзьями.

Лев

Сегодня любые недоразумения и заминки в личных отношениях Львы могут решить просто - переводом проблемы в практическую плоскость. Важно лишь не оказаться в роли подмастерья и обслуживающего персонала, пока партнер будет с важным видом раздавать советы, делать комментарии и контролировать процесс.

Дева

Сегодня энергия и изобретательность помогают Девам решить практически любую задачу. Если они жаждут встречи с любимым человеком, то найдут к нему путь в самой непредсказуемой ситуации. А вот с деликатностью, стильным имиджем и изысканными манерами у них в эти сутки возможны некоторые проблемы.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отдать инициативу партнеру. В первую очередь, совет адресован представительницам прекрасного пола: для них события этого дня не столько повод продемонстрировать женскую слабость, сколько отличная возможность проверить любимого человека в деле или в непростой ситуации.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам не откладывать намеченные мелкие решения в своей личной жизни: завтра может быть поздно. Если вы твердо решили выяснить какой-то вопрос, срочно вызывайте партнера на переговоры - или не отказывайтесь от предложения поговорить, если оно исходит от него (нее).

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что для совместного «выхода в свет», интима и романтики эти сутки не подходят. Зато день позволяет утилизировать негативные эмоции, направив их в рутинные дела: чем активнее вы в них погружены, тем меньше мелких эмоциональных срывов выпадет на долю вашего партнера.

Козерог

Сегодня Козероги предпочитают не тратить время зря и даже период свидания провести с пользой. Если с любимым человеком их объединяет общее хобби или одинаковое мировоззрение, пара не будет испытывать проблем со скукой и не станет специально искать «романтику»: она найдется буквально в любой мелочи.

Водолей

На сегодня Водолеям не стоит планировать образцовое свидание по классическому романтическому сценарию: в его продуманную программу непременно ворвутся мелочи жизни, нервирующие, неприятные и плохо контролируемые. Такое положение дел категорически не устроит либо самих Водолеев, либо их партнеров.

Рыбы

День дает Рыбам шанс выслушать партнера (возможно, последний) и понять его позицию в каком-то вопросе. Звезды советуют быть на связи, не отказываться от разговора и не перехватывать в нем инициативу. Если вы отнесетесь к словам своей половинки пренебрежительно, продолжения беседы может не быть.