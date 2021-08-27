Наводим порядок в делах и голове — гороскоп на 28 августа

20-21 лунные сутки. День снимет часть запретов и ослабит контроль, но может толкать к другой крайности - попытке быстро наверстать упущенное.

Сохранять последовательность и не прыгать через ступени поможет основательная и практичная Луна в Тельце. Не рекомендуются праздность, пассивность и лень. Не стоит медлить с наведением порядка, откладывать завершение деловых переговоров, срочные поездки, целевые обращения в сервисы и встречи с нужными людьми. Желательно довести до конца тренинг, лечебную процедуру, полезное обновление, ремонт, уборку, аварийные работы, успеть обсудить по горячим следам насущные мелочи.

Овен

Сегодня энергию Овнов забирают дела практические: хозяйственные, финансовые, кулинарные. День может стать хлопотным. Актуальны свободные заработки в сфере услуг. Многое можно решить путем дружеской взаимопомощи. Удачный момент для полезных приобретений: насущных мелочей, продуктов, инструментов, лекарств, товаров для дома и питомцев. По мере развития событий список трат или хлопот может расти.

Телец

Тельцам этот день добавляет изобретательности и энергии, позволяет осуществить давнее желание или заняться забытым практическим хобби. Удачный момент для технического творчества и увлечений, связанных с выполнением мелкой ручной работы. Не стоит откладывать обсуждение новостей, общение с друзьями, тренировки и поездки. Если день оказался рабочим, лучше отдать предпочтение креативной части дел.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам поставить на паузу неосуществимые в данный момент планы и заняться тем, что настоятельно требует их личного присутствия, умелой руки или «хозяйского глаза». Не стоит откладывать домашние хлопоты, заботу о недвижимости и питомцах, разговоры о насущном с домочадцами, соседями и близкой родней. Повседневные заботы подскажут ответ на некоторые невысказанные вопросы.

Рак

Сегодня Ракам стоит сделать какой-то практический шаг в расчете на будущее. Общительным и предприимчивым Ракам лучше провести день в компании: они не только узнают полезные новости, но и получат помощь в конкретном деле. Командные действия - например, коллективная поездка, тренировка, трапеза или шоппинг - часто будут успешнее индивидуальных. Подходящий момент для пикника или оригинальной акции.

Лев

Сегодня, независимо от планов, звезды советуют Львам ставить на первое место полезные практические дела, например, хозяйственные хлопоты и покупки. Лень и пассивность в эти сутки не приветствуются либо невозможны. Владельцев бизнеса и руководителей сама жизнь заставит заняться насущными мелочами. В этот день хорошо контролировать финансовые потоки, сферу услуг и процесс модернизации производства.

Дева

Сегодня у Дев продуктивный день, им многое удается в технических и прикладных областях. Звезды советуют не откладывать и доводить до конца командировки, научные исследования, деловые переговоры, обучающие занятия, авторские тренинги, ремонтные и пуско-наладочные работы. День хорош для экспериментов, изобретательства и оттачивания полезных навыков, например, в сфере вождения или программирования.

Весы

День покажет Весам, насколько они подвержены серьезным кризисам и готовы ли к нештатным ситуациям. Многие Весы смогут оценить надежность своих друзей, помощников, инструментов. После неприятностей или приключений лучше не терять время и заново навести порядок. Если все идет хорошо, звезды советуют не откладывать сложные, скрупулезные и «грязные» работы, так как потом взяться за них будет труднее.

Скорпион

Скорпионам сегодня важно использовать любой подходящий момент и повод для сотрудничества и переговоров (особенно, итоговых), а также для активного взаимодействия с друзьями, нештатными сотрудниками и помощниками, потенциальными партнерами и клиентами. Если ситуация не позволяет взять инициативу в свои руки, звезды советуют быть начеку, чтобы не пропустить предложение или сигнал от нужных людей.

Стрелец

Сегодня не всем Стрельцам удастся расслабиться и основательно отдохнуть. День поддержит настрой на полезные хлопоты, даст энергию для ведения хозяйства или бизнеса, для срочных обновлений, лечебных процедур, тренировок, уборки. Если вчера возникли препятствия, в эти сутки появятся возможности и силы наверстать упущенное: будут работать нужные сервисы, придут на помощь друзья, найдутся ассистенты.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не сидеть без дела. Не стоит откладывать деловые переговоры, насущные хлопоты, научные изыскания, командировки, тренинги, оздоровительные процедуры, мелкие практические эксперименты, дружеское общение и взаимопомощь. Если на этот день запланирован отдых, звезды советуют отдать предпочтение его умеренно активным формам: прикладному творчеству, познавательным экскурсиям.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на полный покой, беспечность и отдых. Их внимания могут требовать домашние работы, семейные нужды, срочные неординарные задачи, а в некоторых случаях и аварийные ситуации. Этот день дает энергию для работы, которую не стоит пытаться перенаправить в другие сферы: результат не порадует. Возможна нервозность. Стоит позаботиться о здоровье и мерах безопасности.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не откладывать необходимые целевые поездки и контакты с нужными людьми. Это подходящий момент для активного партнерского сотрудничества, обращения за практической помощью к друзьям или в сервисы. Стоит поторопиться, если вы заинтересованы в диалоге с конкретным лицом: не исключено, что уже завтра оно будет меньше расположено к беседе или изменятся условия общения.