Достаем Луну с неба — любовный гороскоп на 29 августа

Сегодня нужно делать все, что попросит вторая половинка, иначе будет много ссор.

Овен

Сегодня Овны чувственны и неравнодушны к «простым земным радостям», но при этом они слегка ленивы, не ищут новых путей и предпочитают действовать в уже взятом направлении. Их партнерам следует помнить, что вытащить Овна на модное мероприятие, в поход или в гости будет плохо осуществимой задачей.

Телец

Сегодня Тельцы сентиментальны и готовы одарить любимого человека сверх меры (иногда не замечая, что это ему не слишком-то и нужно). Звезды предостерегают от подобной душевной расточительности, так как в некоторых случаях она может быть воспринята партнером как настоящий эмоциональный экстремизм.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы инертны и мечтают об одном: чтобы любимый человек разделил их тягу к стабильности. Совместные активные мероприятия и энергозатратная экзотика (например, дальние велопрогулки или прыжки с парашютом) неуместны, а вот дегустация изысканного блюда или день на пляже - вполне.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам планировать свидание в формате интимной встречи тет-а-тет. Лучше посетить многолюдное мероприятие, которое даст возможность больше узнать друг о друге, личных увлечениях или общих единомышленниках. Стоит помнить, что такое времяпрепровождение может быть затратным.

Лев

Сегодня желания Львов имеют тенденцию к росту. Как бы щедр и великодушен ни был партнер, им хочется большего, но это тупик. Звезды не советуют поддаваться таким настроениям, дабы не оказаться однажды в положении старухи из сказки о золотой рыбке, в печально известной фазе «у разбитого корыта».

Дева

Сегодня влюбленных Дев посещают гениальные идеи, которым, увы, не суждено осуществиться. Звезды не считают их безнадежными, но намекают, что момент не слишком удачен. Чем грандиознее замысел, тем больше оснований повременить (особенно, если роман развивается за рубежом или партнер - чужестранец).

Весы

Сегодня Весам могут изменить ясность мысли и чувство меры. Картину любовных отношений они оценят не совсем адекватно. Звезды утверждают, что это временно, и советуют отложить все контакты с любимым человеком до завтрашнего дня, включая отправку невинных смс. Логика проста: если любит - подождет.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют столкнуться с неумеренными требованиями своих партнеров или с их явно завышенными ожиданиями - но отступать будет поздно. В зависимости от чужих аппетитов, Скорпионам предстоит раскошелиться на дорогой подарок, решиться на рискованную авантюру или достать луну с неба.

Стрелец

Стрельцов-романтиков этот день может разочаровать или разозлить: что бы они ни предпринимали для устранения препятствий на пути к свиданию, их будет становиться все больше. Отрубать головы этому дракону многим Стрельцам придется вплоть до вечера. Разговор или встречу разумнее перенести на завтра.

Козерог

Влюбленных Козерогов сегодня ждет душевный подъем, который как нельзя лучше отразится и на их собственном настроении, и на перспективах романа. В эти сутки они охотно сбрасывают личину сдержанности и забывают об экономии ресурсов, неожиданно становятся сентиментальными, щедрыми и любвеобильными.

Водолей

Сегодня главная проблема Водолеев в отношениях - утрата ими чувства меры. Побуждаемые добрыми намерениями и грандиозными оригинальными замыслами, он могут перестараться или создать о себе своими широкими жестами ложное впечатление. Важное свидание или первое знакомство лучше отложить на завтра.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы склонны многое преувеличивать. Иногда они будут жить вчерашним днем - например, пытаться продолжить разговор, к которому партнер потерял интерес. Если в общении повисла пауза, не стоит бить тревогу: вероятно, нужна смена стиля общения, или партнеру надо над чем-то подумать.