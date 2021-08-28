Позволяем себе лишнее — гороскоп на 29 августа

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце усилит тягу к комфорту, станет труднее противостоять излишествам.

Лучшие грани дня: благотворительность, избыток добрых чувств, желание загладить вину, раздать излишки или восполнить ущерб. Проблемы может создать неумеренность в еде или расходах, чрезмерная сентиментальность, завышенный запрос, одержимость престижем или даровыми благами. Ближе к ночи Луна в Близнецах вернет логическое мышление и душевное равновесие, но ее управитель Меркурий советует повременить с новыми контактами. Перед сном полезно прикинуть планы, оставив в них зазор для завтрашней новой информации.

Овен

Сегодня Овны теряют в мобильности, зато готовы довести начатое до конца. Вероятен хороший аппетит после нагрузок. Не исключено завышение потребностей под влиянием друзей или обстановки (переедание, дополнительные расходы). Не рекомендуются новые дела и контакты, лишняя суета и смена обстановки. Вечером не стоит спешить с планами, в них не будет важного звена - известий от партнеров или инстанций.

Телец

Для Тельцов день связан с тем или иным преувеличением, которое несет им больше вреда, чем пользы (особенно, если они рождены в середине мая). В зависимости от ситуации, это может быть расточительность, всплеск собственных чувств или попадание под поток чужих эмоций, переедание, завышенное ожидание, злоупотребление удачей или властью, духовное искушение. Лучше не строить в эти сутки новых планов.

Близнецы

Сегодня Близнецам может быть не до собственных планов и связанных с ними приятных ожиданий. Не исключено, что им удастся вернуться к ним лишь в самом конце дня. Общий фон дня мешает общению и свободному полету мысли, уменьшает легкость на подъем, усиливает зависимость от физического комфорта или склоняет к лени. Не стоит планировать на этот день мобильные развлечения, прогулки, занятия спортом.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить о мере, участвуя в коллективных планах и больших мероприятиях (особенно, если подразумеваются материальные вложения и дополнительные траты). Стоит оценить свои ресурсы, иначе такое развлечение может стать неподъемным, привести к лишним расходам, налоговым нагрузкам или другим ненужным проблемам. День может пробудить интерес к распродажам и благотворительным акциям.

Лев

Сегодня звезды предостерегают Львов от обширных планов и связанных с ними завышенных ожиданий. Желательно вовремя остановиться, когда будут выполнены все необходимые дела - в противном случае, возможны лишние переживания, дополнительные неоправданные расходы и репутационные риски, не исключено ухудшение отношений с нужными группами людей. Новую серию контактов и поездок лучше отложить до завтра.

Дева

Сегодня Девам следует с осторожностью поддаваться своим порывам и внешним соблазнам (в том числе, идущим из-за рубежа). Важные дела лучше отложить: начав их на удачной волне, есть риск вскоре столкнуться с переменам или зайти в тупик. Не всегда удастся вскочить в «уходящий поезд». В первую очередь, это касается путешествий, учебных мероприятий, работы, покупок и расширения сферы личных контактов.

Весы

Сегодня Весам лучше не торопиться с новыми делами и планами. Вплоть до вечера возможны ложные тревоги, авантюрные настроения, искажение реальной картины угроз или возможных выгод. Душевное равновесие вернется ближе к ночи, но и тогда лучше не форсировать события: утро вечера мудренее. Не стоит спешить с изложением своих идей, отправлять письмо, начинать разговор, публиковать важные материалы.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам ставить разумные границы и своим личным желаниям, и ожиданиям, связанным с чужим поведением. Стоит избавиться от идеализма и доверчивости: чрезмерное радушие, «душевность» и щедрость не всегда будут добрым знаком. Не лучшие решения - гнаться за престижем, поддаваться излишне вольному влиянию среды, потакать дорогостоящим капризам близких, друзей или клиентов.

Стрелец

Стрельцам этот день может добавить хлопот, но им не стоит слишком раздувать список задач: итогом станет масса небрежно выполненных дел с бонусом в виде ухудшения самочувствия. Не пойдет впрок злоупотребление лекарствами и полезным питанием. В некоторых случаях с ростом забот придется смириться - например, если ждет внимания питомец или нужно кому-то помочь. Стоит отложить до завтра переговоры.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит соизмерять свои увлечения и запросы с возможностями. День подсказывает грандиозные затратные идеи, для которых могут потребоваться дополнительные средства или усилия. Если позволяют обстоятельства и ресурсы, самое время побаловать себя или близких чем-то необычным, поощрить или вознаградить за лишения. Хорошо раздарить излишки, например, избыточные плоды своего креатива.

Водолей

Сегодня Водолеям вредит чрезмерная увлеченность и рост запросов. Даже благие намерения сулят им много проблем, от урона здоровью до бытового беспорядка. Возможен перерасход личных или семейных средств. Небезопасны ситуации резкого перехода от ограничений к излишествам или от сдержанности к вольности. Возможно, провоцировать на это будут близкие или домашняя ситуация, например, прием гостей.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит поддаваться внешним веяниям, верить обещаниям. Не всегда стоит потакать и своим порывам: хорошие побуждения могут быть запоздалыми. Не исключены технические заминки: есть риск не успеть на встречу, потерять нужные контакты, застрять в потоке людей или машин. Партнер может отказаться от диалога или взять в нем паузу. Нежелательно пускаться в путь, оформлять договор, пропуск.