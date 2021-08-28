Не откладываем в долгий ящик — финансовый гороскоп на 29 августа

Сегодня стоит браться за дела сразу, не перекладывая их на понедельник.

Овен

Овны сегодня с легкостью смогут активизировать деловые связи с любыми людьми. Причем от вас не потребуется проявлять инициативу. Вам могут поступать предложения о сотрудничестве, и вы должны будете определиться, выгодно вам это или нет. Успешно поработают торговцы, консультанты, водители транспорта. Также это хорошее время для приобретения навыков работы с техникой.

Телец

Деньги могут и должны стать главной темой дня для Тельцов. Сегодня вам может невероятно повезти, деньги буквально сами идут к вам. Главное – не лениться и активнее действовать, не упуская предоставляющиеся для заработка удачные шансы. Творческий подход к делам приветствуется. Если что-то не удовлетворяет в работе, подумайте, можно ли это усовершенствовать.

Близнецы

Близнецы сегодня могут быть настроены оптимистически и это, вместе с уверенностью в своих силах, поможет добиться впечатляющих результатов в работе. Наиболее успешно пойдут дела у представителей творческих профессий. Хорошо поработают над отчетами офисные служащие – в конце месяца это будет актуально. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Рак

Ракам звезды советуют заниматься вопросами расширения деятельности за счет дополнительной подработки. Это особенно актуально для тех, кто подрабатывает на дому в качестве фрилансера. Также это относится к тем, кто специализируется на выполнении частных заказов. Успешно проявят себя консультанты, торговцы и водители транспорта. Но для этого важно быть хорошо информированными.

Лев

Львам в этот день удастся расширить свои деловые связи и найти правильные решения в сложных и запутанных ситуациях. Это прекрасное время для проведения мозгового штурма проблем в составе коллектива единомышленников. Вырастут доходы от сделок с недвижимостью. Офисные служащие смогут преуспеть в подготовке отчетной документации и улучшении условий труда на рабочем месте.

Дева

Добросовестный труд Дев не останется незамеченным и, вероятно, будет поощрен вышестоящим начальством. Вы сможете получить максимум дохода в том случае, если будете действовать последовательно, выполняя поставленные вам плановые задания. Производительность труда может вырасти за счет роста профессионального мастерства. Используйте этот день для принятия финансовых решений – в этом вы будете весьма практичными.

Весы

Весы в этот день будут весьма любознательными и интеллектуальными. Это положительно отразится на профессиональной учебе и умственном труде. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который многому вас научит. Полезными могут стать контакты с иностранцами и людьми из других регионов. Более перспективны планы по выполнению частных заказов.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют заниматься урегулированием таких вопросов, которые желательно сохранить в тайне, не придавая некоторую щепетильную информацию широкой огласке. Успешно пойдут дела, связанные с финансами, особенно если речь идет погашения и реструктуризации задолженностей. Бизнесмены, возможно, сумеют заинтересовать инвесторов своими проектами.

Стрелец

Сильной стороной Стрельцов в этот день является умение находить взаимопонимание с потенциальными деловыми партнерами. Вы сможете преуспеть в роли посредника, миротворца, помогая найти удовлетворяющую компромиссную формулу для конфликтующих сторон. Также вы будете в состоянии вести переговорный процесс на многосторонней основе.

Козерог

Вышестоящее начальство сегодня будет готово идти навстречу пожеланиям Козерогов. Вы со своей стороны также будете настроены весьма конструктивно по отношению к начальству. В результате успешного делового взаимодействия выигрывают все стороны. Ваше положение на занимаемой должности может укрепиться благодаря эффективному использованию технических средств и инструментов.

Водолей

Водолеям рекомендуется заниматься рекламой и саморекламой. Это прежде всего касается тех, кто заинтересован в поиске заказчиков или ищет новую работу. Умение нестандартно и творчески подходить к решению проблем поможет вам в любой конкурентной деятельности. При работе в сфере услуг вы можете предложить потенциальным клиентам новые виды услуг.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется браться за те дела, которые реально сегодня же и завершить. Это могут быть небольшие заказы и проекты, не требующие длительной кропотливой работы. Приступайте к работе немедленно и ничего не откладывайте в долгий ящик. Успешно пойдет переговорный процесс. Договора лучше подписывать до полудня.