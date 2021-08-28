Астролог Павел Глоба рассказал о развитии ситуации с COVID-19

Астролог Павел Глоба заявил, что ситуация с коронавирусом может ухудшиться.

Он пояснил, что мировые эпидемии находятся в зависимости от особых лунных циклов – противостояния фаз Белой и Черной Лун. Также на жизнь людей оказывает влияние десятая планета солнечной системы – Прозерпина.

«В следующем и в 2023 году Прозерпина будет находиться в критической точке. Раньше подобное положение у планеты было в 1918 году», – заявил Глоба в интервью на YouTube Елене Ханге.

Астролог напомнил, что в 1918 году мир охватила эпидемия испанского гриппа, а в предыдущем подобном цикле был открыт вирус СПИДа.