Задаем неудобные вопросы — любовный гороскоп на 30 августа

Сегодня стоит поговорить со второй половинкой начистоту.

Овен

В этот день звезды советуют Овнам не пренебрегать личной жизнью и обязательно договориться с любимым человеком о новой встрече. Даже если это всего лишь планы и предварительные договоренности, приятные мысли о предстоящем свидании окажутся отличной моральной поддержкой в водовороте деловой суеты.

Телец

Этот день поможет Тельцам вернуться к разумному чувству меры, без которого общение с представителями противоположного пола становится затруднительным. Многие Тельцы начнут проще относиться к тем деталям отношений, которые еще вчера вызывали у них бурю эмоций. Свидание лучше планировать до мелочей.

Близнецы

Близнецам этот день дает дополнительные шансы в личной жизни. Независимо от формата встреч, у них появляется возможность стабилизировать отношения с любимым человеком или внести в них больше гармонии. Наряду с романтическими устремлениями, важную роль в этом сыграет наличие общего мировоззрения.

Рак

Сегодня Ракам лучше опираться в тонкой области отношений не на чувства, а на логику. Внутри пары или в общем кругу знакомых может появиться тема для важного разговора, в котором не обойтись без четкой личной позиции и стройных убедительных аргументов, а эта задача невыполнима, пока вы «на эмоциях».

Лев

Сегодня звезды советуют Львам стать легче в общении, забыть про мелочные придирки, активнее выходить на связь с партнером или искать новости о нем у друзей. У свободных Львов появляется больше шансов встретить симпатичное лицо в близком кругу, в поездке, на мероприятии, в старой или новой компании.

Дева

Девам пора стать в своих отношениях дипломатами и действовать по правилам: агрессивная личная позиция создаст им нелестную репутацию, слухи о которой непременно однажды дойдут до ушей партнера. Не стоит забывать о приличиях и базовом этикете. В некоторых случаях спасти положение поможет остроумие.

Весы

Сегодня на пути к исполнению своих любовных желаний Весы столкнутся с досадными помехами. Возможны внешние преграды или странности в поведении партнера. В первом случае достаточно набраться терпения, и завтра все наладится. Во втором опасно упрямо гнуть свою линию, не помешает разобраться в причине.

Скорпион

В этот день Скорпионов преследуют сюжеты-«хамелеоны», постоянно меняющие акценты в их любовных отношениях. То, что минуту назад выглядело шуткой или невинным приключением, минуту спустя может стать проблемой (и наоборот). Не стоит мучиться догадками, если можно спросить партнера о чем-то прямо.

Стрелец

Сегодня важнейший секрет удачного любовного свидания для Стрельцов - не смешивать романтические контакты с деловыми. Не стоит делиться с объектом симпатий служебными или бытовыми подробностями. Если вы работаете в одной сфере, лучше временно объявить табу на все злободневные производственные темы.

Козерог

Сегодня Козероги вновь становятся рациональными, организованными и подчиняют дела сердечные долгу. На каком месте в их рейтинге задач окажется любовное свидание, зависит от того, насколько важную роль играют отношения в их планах. Чем выше значимость романа, тем меньше значат для них препятствия.

Водолей

Сегодня любовные дела Водолеев идут на лад. Этот день позволяет им справиться с потоком неуправляемых эмоций и завышенных желаний, вернуться к своим базовым принципам в отношениях, к надежному плану или сценарию. Несмотря на отдельные досадные помехи и неувязки, это подходящий день для свидания.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше быть начеку, в любой момент в отношениях возможен какой-то подвох. Легко стать объектом агрессивных выпадов и неделикатных шуток. Не исключено, что мнение партнера в чем-то изменилось, а Рыбы об этом все еще «ни сном, ни духом». Свободным Рыбам не стоит заводить знакомства.