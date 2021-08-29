Решительность бьет ключом — гороскоп на 30 августа

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах помогает настроиться на новые темы и формы общения, к которым располагает сменивший свой статус Меркурий.

Акценты смещаются в сторону законности, дипломатии, поисков гармонии и точек равновесия, правовой поддержки, партнерских обязательств. Системное мышление становится важнее зацикленности на деталях. Может назреть серия переговоров, экспертиз. Возможны поправки к законам, официальные извещения, новые предложения. Любое дело желательно начинать с планирования и повышения дисциплины, иначе много сил уйдет на преодоление разногласий, недоразумений и технических помех.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня удачный день для начала нового цикла переговоров, целевых разъездов или работы с документами. Также, стоит быть внимательнее к общему информационному фону и не отказываться от посещения мероприятий, чтобы не пропускать новости. Не помешает укрепить взаимную симпатию со своим окружением: на ближайшие дни это отличный противовес мелким ссорам и недопониманию.

Телец

Сегодня для успеха Тельцам важно оставаться общительными, уравновешенными и дисциплинированными. В любом деле полезно расставить приоритеты - например, уточнить список контактов, маршрутов или покупок. Стоит удвоить внимание к хорошим манерам, нюансам здоровья и деталям внешности, поддерживать дружелюбные связи с коллегами, партнерами, подчиненными, начальством и представителями нужных сервисов.

Близнецы

Сегодня Близнецам пригодится организованность. Она поможет распланировать дела на день или два вперед, используя положительные стороны ситуации и минимизируя отрицательные. Чтобы легче переносились напряженные моменты, важно смотреть чуть шире сиюминутных проблем, ставить во главу угла общее расширение своего кругозора или возможностей. Пора настроиться на приятный процесс гармонизации отношений.

Рак

Сегодня звезды сулят Ракам удачу в большинстве текущих дел, особенно, если те будут общительными, в меру осторожными и начнут мыслить рационально. А вот новое важное начинание желательно отложить: такой проект может не оправдать надежд и стать воронкой, притягивающей мелкие неприятности. Не помешает готовность к переговорам: вскоре будет что обсудить с домочадцами, коллегами или партнерами.

Лев

Львам день позволяет вынырнуть из водоворота насущных дел, узнать новости, подключиться к корпоративным интересам или «коллективному разуму». Есть условия для официальных переговоров с приятной неформальной ноткой. Можно поддержать дружеские и романтические симпатии, приступить к уточнению планов на будущее. Чтобы общение шло ровнее, стоит отказаться от мелочного поиска сиюминутных личных выгод.

Дева

Сегодня Девы целеустремленны и этим иногда сами создают себе проблемы. Пора скорректировать тактику в сторону дипломатичности. Карьерный или иной азарт стоит дополнить дисциплиной и знанием прав: это поможет добиться цели с минимумом потерь и защититься от придирок. Не стоит игнорировать этикет: при конфликте хорошие манеры обеспечат «мягкую посадку». Также, гасить лишнюю агрессию поможет юмор.

Весы

Весы могут использовать этот день для начинаний, но с осторожностью. Даже идеально спланированная акция не защищена от мелких помех, недоразумений, явных или скрытых побочных эффектов. В первую очередь, это дела, связанные с учебой, очными и дистанционными коммуникациями, лечением, поездками на близкие и далекие расстояния. Возможны заминки с транспортом, техническим и медицинским обслуживанием.

Скорпион

Сегодня Скорпионам пригодятся легкость на подъем, ловкость, общительность, внимательность за рулем и готовность к приключению. Возможны новости от партнеров или перемены в поведении друзей. В сложный момент выручит знание законов и правил, мастерство, связь с домом или помощь от близких, поддержка учителя или инструктора. Отсутствие подстраховки может превратить забавную ситуацию в критическую.

Стрелец

Для Стрельцов это день обратной связи. Лучше не уходить от острого диалога со значимым лицом, даже сулящего ссоры и провокации: насущное дело или злободневная тема того стоят. А вот начинать беседы и знакомства по своей инициативе опасно: общение может свернуть в деструктивное русло. Наиболее удачно общение на базе взаимных симпатий и общих взглядов. Хорошо возвращаться в коллективные дискуссии.

Козерог

Козерогов этот день настраивает на официальные контакты, целевое общение с коллегами, партнерами, инстанциями, руководством. Либо на работу с цифрами, текстами, фактами, базами данных, договором, важным пакетом документов. Может наметиться цикл совещаний или визитов в учреждения. Стоит учесть риск помех при получении информации и услуг (в том числе, медицинских), в поездках и командировках.

Водолей

День поможет Водолеям вернуться к личной норме или профессиональным стандартам. В зависимости от ситуации, они смогут привести в порядок свои дела, вернуть самоконтроль, восстановить нужные им каналы связи или надежные источники знаний. Это добавит им уверенности, удачливости и устойчивости перед лицом неизбежных мелких осложнений. Можно настраиваться на новый цикл приятных и выгодных контактов.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше мыслить рационально. Опора на свои чувства, ощущения и догадки может усложнить их положение. Стоит разобраться в ситуации, если есть намек на вражду или угрозу, особенно, в бизнесе, в браке и семье. Если момент острый, полезно обдумать варианты антикризисных мер, желательно, мирные и законные. Не помешает навести порядок на своей территории и в документах, связанных с жильем.