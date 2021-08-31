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Астролог предсказал трем знакам карьерный взлет в сентябре

31 августа 2021ГороскопыУника Новости

Астрологи заявили, что в первые две недели сентября будут благоприятны с точки зрения успехов на рабочем месте для представителей трех знаков зодиака.

Астролог предсказал трем знакам карьерный взлет в сентябре
Фото: Кадр из фильма "Как избавиться от парня за 10 дней"

Одной из причин этому станет то, что в этот период таким сотрудникам будет проще раскрыть свои сильные стороны.

Дева

Девы в начале сентября смогут эффективнее распоряжаться собственным рабочим местом, лучше ощущая ценность каждой минуты, а также уделяя должное внимание формированию новых рабочих контактов, разработке и развитию новых проектов.

Близнецы

Близнецам удастся извлечь максимум из командной работы, и в целом они будут полны сил для достижения карьерных успехов.

Козерог

Козероги смогут достичь успехов, добавив к характерному для себя трудолюбию творческий элемент, передает ussurmedia.ru.

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