Не портим словами всю картину — любовный гороскоп на 1 сентября

Сегодня слова будут только мешать нашим чувствам.

Овен

Сегодня у Овнов может не сложиться полного взаимопонимания с близким человеком из-за пребывания на разных волнах. Бойкие Овны внезапно нуждаются в сочувствии и поддержке в мелких бытовых вопросах, тогда как их партнеры выше подобных мелочей, склонны мыслить более отвлеченно, шаблонно и рационально.

Телец

Сегодня Тельцам стоит включить внимание, договариваясь о встрече. Иначе за воркованием, шутками и прибаутками легко забыть о важном, а в итоге разминуться в пути или оказаться в смешной ситуации. Но и драму из недоразумения делать не стоит: тест на находчивость и чувство юмора тоже не будет лишним.

Близнецы

У Близнецов сегодня во время свидания на уме могут оставаться насущные мелкие дела. Некоторые Близнецы будут не меркантильными и приземленными, а, наоборот, чересчур впечатлительными и сентиментальными. Не самое подходящее время для важной личной встречи, не стоит увлекаться и любовной перепиской.

Рак

Сегодня все эмоции Раков, включая мимолетные и случайные, написаны у них на лице, и даже малознакомый человек прочтет их без труда. Им стоит учесть это обстоятельство, если они хотят поговорить с партнером о чем-то важном и ждут диалога на равных: чувствительность заранее сделает их уязвимыми.

Лев

Сегодня Львам не стоит делиться с партнером своими переживаниями, а также некоторыми деликатными подробностями своего прошлого или частной жизни. Не исключено, что второй половинке минутные слабости Львов покажутся сущими пустяками (особенно, при разнице в возрасте или социальном положении).

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам посвящать в свои личные дела друзей, коллег и родственников: полученные советы и комментарии разочаруют, даже если будут даны от чистого сердца. В любимом человеке многие Девы захотят увидеть друга, с которым можно разделить хобби или пойти на небольшое приключение.

Весы

Сегодня Весы готовы болтать с любимым человеком часами. Свободные Весы будут не прочь поддерживать разговор или переписку с несколькими претендентами одновременно, получая удовольствие от собственного остроумия. Это подходящий момент для легкого флирта. Не стоит затрагивать сложные «больные» темы.

Скорпион

Сегодня верную тактику в отношениях Скорпионам подсказывает чутье. Типичные Скорпионы могут смело игнорировать все другие мнения, включая советы глянца и намеки друзей. Общительным Скорпионам стоит взять себя в руки: если партнер молчит или колеблется, не стоит подталкивать его к быстрому ответу.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит делиться с любимым человеком своими опасениями и тайными страхами: скорее всего, проблема не относится к разряду нерешаемых, и жалобы на нее будут выглядеть признаком слабости. Если у вас неромантичный настрой или вы не очень уверены в себе, отложите свидание на пару дней.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги пытаются быть остроумными и дипломатичными, допуская при этом массу промахов. Поведение партнера тоже небезупречно. Стоит сократить диалоги, создающие простор для опасного взаимного троллинга, и найти совместное дело, которое поможет ощутить необходимость друг в друге.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что любовь сегодня проверяется не в романтических ситуациях, а в мелких повседневных мелочах. О «высоких материях» придется на время забыть, иначе большие ожидания войдут в непримиримый конфликт с окружающей действительностью. К некоторым нюансам лучше отнестись с юмором.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам спорить с партнером, особенно оспаривать его действия или выражать сомнение в его истинных мотивах. Любовь и забота в этот день выражаются поступками, а лишние слова способны лишь испортить картину и нарушить в отношениях баланс. Новые знакомства не рекомендуются.