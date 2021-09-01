«Купюры прилипнут»: на три знака зодиака обрушится денежная волна в начале осени

В сентябре сразу три знака зодиака будут переполнены энергией денег.

При этом финансы придут надолго, как плата за приложенные ранее усилия. Эти люди станут настоящими магнитами для денег.

Астрологи рекомендуют Тельцам направить все свои силы на работу. Если представители этого знака зодиака не будут лениться, то могут быстро взлететь по карьерной лестнице, что обеспечит головокружительный рост доходов.

В сентябре смогут отличиться Девы, которые раскроют свой потенциал и докажут начальству и сотрудникам, что им можно поручить более творческие задания. Будет очень хорошо, если Девы перестанут скрывать свою отзывчивость и протянут руку помощи всем нуждающимся. Их доброта вернется к ним в троекратном размере: представители этого знака получат щедрые «бонусы» от судьбы. Но нужно, чтобы помощь людям была искренней и шла от чистого сердца, а не была продиктована велением разума.

В начале осени повезет Львам. Тем, кто не боится выходить из зоны комфорта, откроются новые возможности. Они будут легко реализовывать свои идеи. Но представителям этого знака зодиака нужно избавиться от нелюдимости, так как угрюмость может отпугнуть финансовую удачу и Львы останутся ни с чем.