Находим общий язык с боссом — финансовый гороскоп на 2 сентября

Самое время найти связь с руководством и прорекламировать свои таланты.

Овен

Утром Овнам может поступить хорошая новость, имеющая отношение к деньгам. Например, на ваш мобильный телефон придет сообщение о поступлении платежа на вашу пластиковую карту. Удачно проходят торговые операции. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями при проведении рекламных мероприятий – воздержитесь от публикации резюме.

Телец

Если Тельцам сегодня предстоит провести деловую встречу, то самое лучшее время для этого – утро. В это время вы сможете легко договориться с контрагентами по самым сложным и запутанным вопросам. Вторая половина дня напротив, может быть связана с нарушениями договорных обязательств и отсутствием взаимопонимания с партнерами. Могут быть осложнения с клиентами при выполнении услуг.

Близнецы

В начале дня Близнецам рекомендуется заниматься теми делами, которые оставались незавершенными с предыдущих дней. Успешно пойдут работы в строительной и ремонтной сфере, можно заниматься освоением новой техники. Хорошо проявят себя изобретатели, инженеры и мастера по ремонту в сервисных центрах. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых поездок и торговли.

Рак

Интеллектуальная активность Раков в первой половине дня будет находиться на высоком уровне. Это окажет положительное влияние на учебу и коммерческую деятельность. Оптовые закупки товара с целью перепродажи окажутся выгодным вложением. В конце дня воздержитесь от крупных расходов. Не исключены неудачные покупки бракованного товара, который придется возвращать продавцу.

Лев

У Львов сегодня в первой половине дня возрастают шансы на рост доходов от использования ресурса недвижимой собственности. Получат выгодные заказы дизайнеры интерьера, строители и те, кто занимается ремонтом помещений. Можно оформлять договор на аренду и субаренду. Вторая половина дня будет связана с усилением тормозящих влияний в ваших инициативах.

Дева

Деловая встреча, проведенная по собственной инициативе Девами в первой половине дня, может оказаться вполне успешной. Ждите хороших новостей этим утром – любая, даже на первый взгляд случайная информация, может оказаться вам полезной. В конце дня не следует доверять людям, которые что-то скрывают от вас. Воздержитесь от деловых поездок в это время.

Весы

У Весов первая половина дня благоприятна для проведения разбирательств и исследовательской работы. Возможно, вам удастся найти способ для урегулирования щепетильных вопросов, которые нежелательно подвергать публичной огласке. Вторая половина дня может внести неожиданные коррективы в ваши планы. Внешние обстоятельства могут измениться.

Скорпион

Скорпионы в первой половине дня смогут найти взаимопонимание в ходе коллективной работы. Делайте ставку на тех людей, с которыми у вас много общего. Неформальные формы делового сотрудничества будут намного эффективнее официальных контактов. Удачное время для составления планов. Во второй половине дня могут быть осложнения с начальством.

Стрелец

Стрельцы, занимающие руководящие должности, в первой половине дня могут получить важные сведения, благодаря которым удастся принять правильные управленческие решения. Тем, кто работает на подчиненных должностях, возможно, удастся укрепить отношения с начальством. Вторая половина дня может пройти с осложнениями для тех, кто находится в командировке.

Козерог

Козерогам рекомендуется активнее использовать возможности интернета в своей профессиональной деятельности. Активное общение на специализированных форумах позволит вам расширить и углубить свои знания. Благодаря этому может укрепиться ваша деловая репутация. Вторая половина дня может быть связана с неожиданными изменениями обстоятельств.

Водолей

Если Водолеи оказались в затруднительном финансовом положении, то в первой половине дня появится шанс для того, чтобы поправить ситуацию. Возможно, вам поступят денежные переводы от деловых партнеров или вырастет выручка от предоставления услуг клиентам. Хорошее время для бизнесменов для оформления кредитной линии. В конце дня воздержитесь от переговоров.

Рыбы

Рыбам сегодня рекомендуется воздерживаться от личных инициатив и стремиться подстроиться под складывающиеся обстоятельства. В партнерском бизнесе предоставьте партнеру возможность проявить себя – это и вам пойдет на пользу. Можно делегировать полномочия партнерам. В конце дня не исключены конфликтные ситуации в трудовом коллективе.