От правды не скроешься: астрологи о том, чего ждать от осени

Вчера Меркурий вошел в знак Весов — он пробудет там до 5 ноября. В этот период мы узнаем всю правду о себе и своем окружении. Но и это еще не все.

Обычно Меркурий долго не задерживается в одном и том же знаке, но в случае с Весами коррективы внесет ретроградность планеты. В этой фазе Меркурий пробудет с 26 сентября по 18 октября. Но без паники: транзит по Весам и задержка в этом знаке не приведут к глобальным переменам в жизни — только если к маленьким изменениям.

В это время мы станем более дружелюбными, общительными и дипломатичными.

«Мы будем максимально беспристрастными в общении. Кроме того, мы будем стараться решать конфликты и искать компромиссы», — поясняет астролог Лиза Стардаст в интервью Refenery29.

И тем не менее некоторым из нас такое положение вещей может не понравиться. Вам будет казаться, что к вам постоянно придираются.

«Если вы чувствуете, что люди ведут себя чересчур прямолинейно, поймите: они просто пытаются сказать правду, чтобы в дальнейшем между вами не было никаких недопониманий», — отмечает Стардаст.

Также астрологи советуют обратить внимание на несколько исключительно удачных дней транзита — 20 сентября, 3 октября и 1 ноября.

«В это время получится расширить границы разума, сконцентрироваться на важных вещах и найти силы на завершение проекта, который вы никак не могли закончить», — объясняет астролог Нараяна Монтуфар.

Будут осенью и неблагоприятные дни — 22 сентября, 1 октября и 2 ноября. В эти даты на Меркурий будет влиять ретроградный Плутон: они образуют фигуру, которая символизирует противоборство планет.

В целом у транзита есть еще пара нюансов: он сделает вас не только честными и дипломатичными, но еще и нерешительными. Есть вероятность, что все это трансформируется в сильное желание прокрастинировать.