Миссия невыполнима: с кем из знаков зодиака сложнее всего строить отношения

К чему готовиться, если ваша половинка попала в список антирейтинга?

Астрологи считают, что построить прочные отношения можно с представителем любого знака зодиака, однако среди них есть такие, с кем сделать это не так-то просто. Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа в разговоре с порталом StarHit назвал пять знаков зодиака, вторым половинам которых придется потрудиться, чтобы связать себя с ними на всю жизнь.

1 Стрелец

Чтобы привязать к себе Стрельца, нужна верная тактика. Для него важны преданность, постоянство и спокойствие. Отсутствие одного из этих качеств посеет в представителе этого знака сомнения. Стрелец готов расстаться со своей свободой по доброй воле только в обмен на гарантии, а еще у него хорошо развита интуиция, так что обман не пройдет.

2 Козерог

Если Козерога не устраивает партнер, он легко может с ним расстаться — без скандалов и уговоров и даже без сомнений. У него нет потребности бороться за отношения до конца там, где он не видит в этом смысла. Чтобы Козерог пересмотрел свою позицию, нужно приложить максимум усилий.

3 Скорпион

Правдолюбивый Скорпион требователен к себе и другим, в особенности к близким. С человеком, рожденным под этим знаком, предстоит выкладываться на 100%, а в результате он вознаградит вторую половину крепким союзом, о котором его избранник точно не пожалеет.

4 Овен

Представитель этого знака тяготеет к прочным отношениям, но все портит его ревность. Если однажды Овен уже обжегся, строить с ним отношения будет не просто. Придется стать аккуратным в выборе друзей, знакомых и досуга, чтобы не давать поводов и не вызывать подозрений у ранимых Овнов.

5 Лев

«Лишь бы с кем» — это точно не про Львов. Они категоричны и требовательны, не бросают слов на ветер, отдают отчет каждому своему поступку и ответственно подходит к выбору спутника. Узами брака Лев свяжет себя исключительно с тем, кто докажет свое право быть с ним рядом в этом статусе.