Тайное беспокойство — любовный гороскоп на 3 сентября

Сегодня нам будет сложно говорить о чувствах и эмоциях со второй половинкой.

Овен

Сегодня любовь не является для Овнов мотором и стимулом. Если они устали или не в настроении, даже приятная мысль о свидании с симпатичным представителем противоположного пола не способна выманить их с «насиженного места». Зато вечером либо сами Овны, либо их партнеры станут генераторами идей.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам стоит ценить минуты эмоциональной гармонии и взаимопонимания без лишних слов. Обсуждать романтические планы на выходные и продолжать переписку лучше вечером. Свободным Тельцам в конце дня нужны общительность и нешаблонное мышление, без этого знакомство не завязать.

Близнецы

Пока не настал вечер, влюбленные Близнецы будут пребывать в ожидании или в тупике. Отсутствие новых идей или желанных подвижек может породить у них дурные предчувствия, которые, к счастью, окажутся ложными. Вечером раздастся звонок, состоится встреча или дела сердечные иным образом пойдут на лад.

Рак

Сегодня Раки отлично чувствуют, когда эмоциональная обстановка в их паре оставляет желать лучшего - но сделать с этим ничего не могут и предпочитают покорно подстраиваться. Если что-то не так, партнеры способны дуться друг на друга вплоть до вечера, пока новый поворот событий не снимет напряжение.

Лев

Сегодня любовные инициативы Львов блокированы до вечера. Не исключено, что окажутся перекрытыми возможности связи и каналы информации. Звезды обещают, что к концу дня все наладится: будут подтверждены договоренности, прорвутся через барьер сообщения, появятся свежие мысли и найдутся нужные слова.

Дева

Сегодня Девы погружены в навязчивые яркие переживания с ностальгическим или эротическим подтекстом, из-за чего им порой сложно мыслить рационально. Их могут преследовать опасения в связи с будущим или моменты зависимости от прошлого. Девы, ожидающие вестей от партнера, дождутся их лишь вечером.

Весы

Сегодня Весам и их партнерам не хватает обоюдного доверия. Моменты дисгармонии, разочарований, подозрений и взаимной неуверенности возможны даже у счастливых пар. Утро и день - не лучшее время для выяснения истины. Отложите разговор или встречу до вечера: положение изменится в нужную вам сторону.

Скорпион

Сегодня судьба не дает Скорпионам спокойно наслаждаться любовной гармонией, привнося в нее долю страданий, сомнений или смуты. Возможны односторонние или взаимные попытки привязать и даже приворожить к себе партнера. Вечером не рекомендуются слишком долгий контакт и чересчур откровенная переписка.

Стрелец

Утром влюбленным Стрельцам лучше смириться с разочарованием, тупиком или плохим настроением. До наступления вечера бороться с судьбой бессмысленно, лучше спокойно пережить темный период и не терять надежду. В конце дня тучи рассеются, удастся встретиться или договориться о свидании на завтра.

Козерог

Сегодня положение вещей в делах сердечных не кажется Козерогам идеальным, но они предпочитают ничего не менять. От важного свидания стоит отказаться. В новых романах не следует терять критичность взгляда: за мнимой искренностью чувств могут крыться корыстные побуждения или иные нечестные мотивы.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отложить личный разговор или встречу на вечер. Если вы изнываете в ожидании сообщения или приглашения, наберитесь терпения: не исключено, что долгожданное известие настигнет вас в самом конце дня, когда вы уже отчаялись получить желаемое и решили, что о вас забыли.

Рыбы

Сегодня романтические ситуации сопряжены для Рыб с тайным беспокойством. Могут настораживать эмоциональные, интимные или финансовые нюансы. Звезды советуют не обращать внимания на такие тонкости в постоянных отношениях, но учитывать их в новом романе. Не самый удачный момент для первого свидания.