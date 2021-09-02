Тайное беспокойство — любовный гороскоп на 3 сентября

Сегодня нам будет сложно говорить о чувствах и эмоциях со второй половинкой.
Сегодня любовь не является для Овнов мотором и стимулом. Если они устали или не в настроении, даже приятная мысль о свидании с симпатичным представителем противоположного пола не способна выманить их с «насиженного места». Зато вечером либо сами Овны, либо их партнеры станут генераторами идей.
Сегодня влюбленным Тельцам стоит ценить минуты эмоциональной гармонии и взаимопонимания без лишних слов. Обсуждать романтические планы на выходные и продолжать переписку лучше вечером. Свободным Тельцам в конце дня нужны общительность и нешаблонное мышление, без этого знакомство не завязать.
Пока не настал вечер, влюбленные Близнецы будут пребывать в ожидании или в тупике. Отсутствие новых идей или желанных подвижек может породить у них дурные предчувствия, которые, к счастью, окажутся ложными. Вечером раздастся звонок, состоится встреча или дела сердечные иным образом пойдут на лад.
Сегодня Раки отлично чувствуют, когда эмоциональная обстановка в их паре оставляет желать лучшего - но сделать с этим ничего не могут и предпочитают покорно подстраиваться. Если что-то не так, партнеры способны дуться друг на друга вплоть до вечера, пока новый поворот событий не снимет напряжение.
Сегодня любовные инициативы Львов блокированы до вечера. Не исключено, что окажутся перекрытыми возможности связи и каналы информации. Звезды обещают, что к концу дня все наладится: будут подтверждены договоренности, прорвутся через барьер сообщения, появятся свежие мысли и найдутся нужные слова.
Сегодня Девы погружены в навязчивые яркие переживания с ностальгическим или эротическим подтекстом, из-за чего им порой сложно мыслить рационально. Их могут преследовать опасения в связи с будущим или моменты зависимости от прошлого. Девы, ожидающие вестей от партнера, дождутся их лишь вечером.
Сегодня Весам и их партнерам не хватает обоюдного доверия. Моменты дисгармонии, разочарований, подозрений и взаимной неуверенности возможны даже у счастливых пар. Утро и день - не лучшее время для выяснения истины. Отложите разговор или встречу до вечера: положение изменится в нужную вам сторону.
Сегодня судьба не дает Скорпионам спокойно наслаждаться любовной гармонией, привнося в нее долю страданий, сомнений или смуты. Возможны односторонние или взаимные попытки привязать и даже приворожить к себе партнера. Вечером не рекомендуются слишком долгий контакт и чересчур откровенная переписка.
Утром влюбленным Стрельцам лучше смириться с разочарованием, тупиком или плохим настроением. До наступления вечера бороться с судьбой бессмысленно, лучше спокойно пережить темный период и не терять надежду. В конце дня тучи рассеются, удастся встретиться или договориться о свидании на завтра.
Сегодня положение вещей в делах сердечных не кажется Козерогам идеальным, но они предпочитают ничего не менять. От важного свидания стоит отказаться. В новых романах не следует терять критичность взгляда: за мнимой искренностью чувств могут крыться корыстные побуждения или иные нечестные мотивы.
Сегодня звезды советуют Водолеям отложить личный разговор или встречу на вечер. Если вы изнываете в ожидании сообщения или приглашения, наберитесь терпения: не исключено, что долгожданное известие настигнет вас в самом конце дня, когда вы уже отчаялись получить желаемое и решили, что о вас забыли.
Сегодня романтические ситуации сопряжены для Рыб с тайным беспокойством. Могут настораживать эмоциональные, интимные или финансовые нюансы. Звезды советуют не обращать внимания на такие тонкости в постоянных отношениях, но учитывать их в новом романе. Не самый удачный момент для первого свидания.