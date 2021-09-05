Любовь наполнит жизнь смыслом — романтический гороскоп на 6-12 сентября

Почему эта неделя будет самой романтичной в сентябре?

До субботы Венера в Весах. Это идеальный момент, чтобы ощутить гармонию с любимым человеком и счастье от вашей близости. Но только не в понедельник: в понедельник очень легко потерять берега, хотеть больше и больше любви, комплиментов, наслаждений, и в итоге все испортить. Поэтому, несмотря на щедрость этого дня, не забывайтесь. Берите то, что само плывет в руки, и не гонитесь за большим. А потом, со вторника по пятницу, личная жизнь действительно станет приятной, теплой и безопасной. Легко будут складываться личное общение и знакомства. Любовь наполнит вашу жизнь смыслом. В пятницу (но почти в субботу, за минуты до полуночи) Венера перейдет в Скорпиона. Усилятся страсти. Новые знакомства будут быстро переходить в «горизонтальную плоскость». Даже спокойные люди начнут попадать в ситуации, где им придется ревновать, подозревать партнера, манипулировать им или испытать на себе чужую ревность и недоверие. Хорошо будут чувствовать себя те, кто любит «перчинку» в отношениях.

Овен

На этой неделе Овнам стоит быть внимательнее к настроению любимого человека: выходные пройдут совсем не на той волне, что будни. В отношениях станет больше чувственности. Звезды намекают, что это лишь начало, и «то ли еще будет»: возможно, вы пока не знаете партнера или забыли, на что он способен.

Телец

К концу недели Тельцы могут обнаружить, что оказались в эмоциональной зависимости от любимого человека чуть больше, чем им хотелось бы. Если раньше это уже приводило к проблемам, пора насторожиться. Свободные Тельцы в выходные получат надежду на встречу с обаятельным представителем другого пола.

Близнецы

Влюбленным Близнецам на этой неделе стоит проявить больше активности в период с понедельника по пятницу. Возможно, это не лучшее время, но стоит хотя бы поддержать контакт и сказать объекту симпатий пару слов о самом важном: в выходные эмоциональный настрой может оказаться уже не таким подходящим.

Рак

На этой неделе звезды советуют влюбленным Ракам ждать выходных: их личная жизнь получит новый импульс. На пути к счастью ждут испытания, но в них будет особый смысл. Если в отношениях стало трудно найти взаимопонимание на уровне слов, языком общения станут эмоции, что типичным Ракам гораздо ближе.

Лев

На этой неделе звезды не советуют Львам затягивать важное личное свидание до выходных. То же касается и серьезного разговора. Свободным Львам не стоит тянуть с любовной перепиской и первым поверхностным знакомством (особенно если они проводят свой личный мини-кастинг и пытаются сделать выбор).

Дева

Девам, предпочитающим брать инициативу в любви в свои руки, на этой неделе стоит удвоить активность, так как период их явного лидерства истекает. В будние дни большинству Дев будет легко управлять своими любовными переживаниями, но в выходные на них может вдруг нахлынуть ностальгия по прошлому.

Весы

На этой неделе звезды советуют влюбленным Весам ценить будние дни: это время их гармонии с собой, уравновешенности и естественной привлекательности, а в их любовных отношениях - время стабильности, счастья, надежды, романтики и удачи. Желательно с максимальным толком использовать среду и четверг.

Скорпион

Шансы Скорпионов в делах сердечных повышаются в выходные. Легких побед и безоблачного счастья звезды не обещают, но у всех представителей знака появится дополнительное оружие в виде возросшей личной привлекательности. Лучше не гнаться в любви за быстрым минутным успехом, а включить проактивность.

Стрелец

На этой неделе личные отношения Стрельцов стабильны до выходных. В будние дни им будет несложно соблюдать общепринятые ритуалы и держать свои эмоции под контролем. В конце недели их посетят забытые чувства, которые они безуспешно попытаются скрыть. Может наметиться период любовной зависимости.

Козерог

Эта неделя может выдаться в личной жизни Козерогов довольно тихой, но звезды намекают, что уже готовится почва для нового поворота событий. Первые признаки волнений могут посетить представителей этого знака уже в выходные - но они, вероятно, не придадут им особого значения, считая себя неуязвимыми.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит наслаждаться любовной гармонией в будни. Особенно приятными обещают стать среда и четверг. События уик-энда вдохновят тех Водолеев, которым их счастливые отношения вдруг стали казаться пресными. Звезды честно предупреждают их о риске ловушки и советуют быть настороже.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут чаще сталкиваться с негативными гранями любви и отношений, чем с позитивными. Новые горизонты начнут открываться в выходные. Поворот колеса судьбы будет медленным, может начаться с рокового барьера, отката в прошлое или еще одного ценного урока. Важно не терять надежду.