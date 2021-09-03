Названы знаки зодиака, на которые со дня на день обрушится лавина денег

Астрологи предвещают денежные дожди некоторых знаков зодиака.

Совсем скоро большие деньги войдут в их жизнь. Но достанутся они только тем, кто хорошо поработал летом и сумел правильно решить важные вопросы.

Настоящими баловнями судьбы станут Весы. Представители этого знака получат хорошую награду за то, что были отзывчивы и добродетельны по отношению к родственникам и друзьям.

Интересно, что за добрые дела Вселенная им буквально заплатит, открыв для Весов большой финансовый портал. Деньги могут прийти самым неожиданным путем. Не исключено, что они появятся из источника, неизвестного ранее.

Водолеев ожидает период своеобразной “жатвы”. Они получат щедрый урожай, пожиная плоды своих поступков. Приятные бонусы от звезд получат те Водолеи, которые много работали летом. Как уверяют астрологи, на службе наконец заметят, что эти представители стихии воздуха обладают недюжинными лидерскими способностями. Благодаря этому Водолеи смогут получить новую должность и существенное увеличение заработной платы.