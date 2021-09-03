Три знака зодиака, которые стареют красиво

Астрологи считают, что существуют знаки зодиака, которые становятся только лучше с возрастом.

При этом не исключается, что образ жизни и генетики тоже оказывают влияние.

1 Козероги

Они привыкли беречь свою энергию, здоровье и состояние организма до самых сложных времен. Они родились в зимний период, что заставило научиться беречь тепло до самого лета. Представители этого знака избегают косметических средств так как им нравится чистая кожа. Они хотят развития, а потому много времени тратят на книги, учебу и развивающие курсы. В определенном возрасте Козерог решает отказаться от привычного ему трудоголизма и начинает наслаждаться своими достижениями. Представители этого Знака раскрывают себя на полную мощь только с наступлением определённого возраста.

2 Девы

Представители этого знака очень практичные, а потому даже в вопросах старости проявляют небывалый рационализм. Они умеют контролировать свои эмоции и отлично справляются со стрессовыми ситуациями. Это правильный подход к жизни, ведь нервные клетки не восстанавливаются. Помимо этого, Девы тщательно подходят к выбору своего окружения, а также следят за питанием и состоянием жилья.

3 Стрельцы

Стрельцы вне зависимости от возраста любят веселье и приключения и активный образ жизни, не помеха для них даже возраст. Внутри Стрельцов горит огонь, который лишь подогревает их энергию с возрастом. Они способны оставаться молодыми душой всю жизнь.