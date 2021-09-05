Астрологи назвали знаки зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальностью

Астрологи регулярно рассказывают об особенностях всех знаков зодиака, очень часто прогнозы специалистов сбываются, но бывают случаи, когда индивидуальные характеристики человека берут верх над силой звезд, пишет 5-tv.ru.

Рыбы – настоящие прагматики, которые в решении проблем ориентируются на собственные силы. Представители данного знака зодиака отличаются целеустремленностью и трудолюбием, поэтому они редко верят в астрологические прогнозы.

Весы с самого рождения отличаются непредсказуемостью. Они обладают сложным характером и стремятся сделать все как можно лучше, что введет в ступор даже личного астролога. Поэтому советы специалистов представители этого знака зодиака будут пропускать мимо ушей и поступят по-своему.

Упертые Тельцы не тратят время на гороскопы. В жизни представители этого знака предпочитают проявлять себя с разных сторон, поэтому ни один астролог не сможет предсказать их поведение.