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Астрологи назвали знаки зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальностью

5 сентября 2021ГороскопыСлово и Дело

Астрологи регулярно рассказывают об особенностях всех знаков зодиака, очень часто прогнозы специалистов сбываются, но бывают случаи, когда индивидуальные характеристики человека берут верх над силой звезд, пишет 5-tv.ru.

Астрологи назвали знаки зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальностью

Рыбы

Рыбы – настоящие прагматики, которые в решении проблем ориентируются на собственные силы. Представители данного знака зодиака отличаются целеустремленностью и трудолюбием, поэтому они редко верят в астрологические прогнозы.

Весы

Весы с самого рождения отличаются непредсказуемостью. Они обладают сложным характером и стремятся сделать все как можно лучше, что введет в ступор даже личного астролога. Поэтому советы специалистов представители этого знака зодиака будут пропускать мимо ушей и поступят по-своему.

Тельцы

Упертые Тельцы не тратят время на гороскопы. В жизни представители этого знака предпочитают проявлять себя с разных сторон, поэтому ни один астролог не сможет предсказать их поведение.

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