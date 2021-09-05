Избавляемся от вредных привычек и мыслей — гороскоп на 6 сентября

28-29 лунные сутки. Формирующееся Новолуние в знаке Девы акцентирует темы здоровья, услуг, повседневной работы и необходимых для этого обновлений.

Решающие аргументы - польза и здравый смысл. В любой напряженной деятельности уместен перерыв, но лучше оставаться на «низком старте». Важно сохранить деловую, боевую или спортивную форму, убедиться в готовности помощников или своем мастерстве. Не стоит сидеть без дела, если нужно проверить каналы оперативной поддержки и защиты, найти инструменты, лекарства или материалы. Это подходящий день для уборки, забот о питомцах, для мелких ремонтных и подготовительных работ.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам беречь здоровье, но не лениться и не бросать насущные дела. Нежелательно откладывать незавершенные мелкие обновления: их будет требовать работа и позже вам будет трудно вернуться к ним с той же энергией. Может назреть значимый рубеж в служебных делах, лечении болезни, жизненной истории питомца. Важную роль готов сыграть ваш врач, друг, тренер, помощник или коллега.

Телец

Сегодня у Тельцов достаточно энергии, чтобы заниматься любимым делом и поддерживать себя в форме. Звезды советуют им вести активный образ жизни, но не рекомендуют повышать нагрузки и предлагают отложить все важные начинания на завтрашний день. Можно найти применение своей изобретательности. Тельцам-родителям стоит провести больше времени с детьми, проявляя особую заботу об их физическом развитии.

Близнецы

День настраивает Близнецов на деловитый лад. На первом месте служебные и хозяйственные заботы. Возможно, придется помочь родителям, заняться нуждами питомцев, защитить дом, поддержать бизнес, сделать уборку. Не рекомендуется сидеть без дела, иначе обстановка в семье, офисе, на тренировочной или производственной площадке станет агрессивно-конфликтной. Нужна аккуратность во избежание мелких травм.

Рак

Сегодня Ракам не стоит упускать из виду обстановку в близком окружении. В дело может быть замешан коллега, сосед, попутчик, родственник или друг по увлечению. День подходит для мини-командировок, контакта с медицинскими и ремонтно-техническими сервисами. Внимания может потребовать машина или другое средство передвижения. Нежелательна лишняя суета, несрочные хлопоты имеет смысл отложить на завтра.

Лев

Сегодня Львам лучше отдать приоритет делам практическим. Личного участия потребует ситуация в доме, на службе или в бизнесе. Не повредят такие качества, как придирчивость и дотошность: не исключено, что имеются изъяны в проведенных работах, оказанных услугах или сделанных покупках, в используемых инструментах, материалах, лекарствах. Не стоит пускать на самотек финансовую и налоговую сторону дел.

Дева

Сегодня звезды предоставляют Девам право инициативы и советуют верно распорядиться своей энергией, так как это значимый момент для их персонального развития, самочувствия или текущего личного проекта. Желательно заняться уборкой, тренировкой или технической подготовкой, отложив новые старты на следующий день. Удачные направления действий: прикладное творчество, спорт, изобретательство, бизнес.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отвлечься от внешней парадной стороны своей жизни и сосредоточиться на «обратной стороне медали», не столь приятной. Это может быть состояние здоровья, наличие необходимых по ситуации инструментов и материалов, помощи, страховки и техподдержки на экстренный случай. Если нет внутренних ресурсов и одолевает страх, важна личность друга, партнера, дублера, защитника.

Скорпион

Сегодня Скорпионы делают шаг в будущее, даже если им кажется, что они заняты рядовыми делами. Конкретные поступки будут важнее стратегических решений. Звезды подсказывают, что это день командной работы. Некоторые Скорпионы предпочтут решать свои задачи самостоятельно, проявляя мастерство и смекалку, но большинству представителей знака потребуется поддержка друга, коллеги или верного помощника.

Стрелец

Этот день может стать поворотным в карьере Стрельцов, в их отношениях с руководством, подчиненными или сервисами. От самих Стрельцов или их помощников потребуются мастерство, находчивость, исполнительность и расторопность. Звезды сигналят о конфликтности момента и советуют не портить отношения с нужными людьми, роковой может стать любая мелочь. Не стоит ссориться с заказчиком, клиентом, врачом.

Козерог

День позволяет Козерогам получить конкретную практическую помощь и одновременно уточнить духовные ориентиры. Приветствуется умеренная активность: боевой, спортивный или исследовательский дух, проявленный в «гомеопатической дозе», будет результативнее мощного рывка на пределе сил. Хорошо возвращаться в физическую форму, готовиться к медицинской процедуре, деловой командировке, работе за рубежом.

Водолей

Сегодня Водолеи переживут кризис или окажутся лицом к лицу с острой проблемой. Причиной может стать здоровье, сложный этап дела, поведение помощника или партнера. Возможны поломки, технические или программные сбои, трудности при получении экстренных услуг, медпомощи, страховки. Исход ситуации зависит от чужой или собственной ловкости, находчивости, практического мастерства и внимания к деталям.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно уважать потребности другого человека (например, клиента или партнера) и дать ему возможность самостоятельно определиться с тактикой. Мнительным Рыбам необходимо взять под контроль свои тайные страхи и подозрения. В случае конкуренции или вражды звезды рекомендуют ждать хода противника, не выдавая своих эмоций. При любом раскладе ролей не помешает сделать ставку на дружелюбие.