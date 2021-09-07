Особенности знаков, о которых редко говорят астрологи

Астрологи часто акцентируют внимание на самых распространенных характеристиках знаков зодиака.

Однако у каждого представителя зодиакального круга есть своя особенность, о которой не принято акцентировать внимание.

Овны притягивают неприятности, но и также быстро могут решать все проблемы. Дело в том, что представителям этого знака не нравится хаос. Когда им получается разложить все по полочкам, то и проблемы решаются сами по себе.

Тельцы обладают феноменальной памятью. Они способны запомнить такие мельчайшие детали, на которые другие знаки зодиака даже не обратят внимания.

Близнецам не всегда бывает приятно то, как их позиционируют в гороскопах. Их характеризуют, как непостоянных личностей, однако представители знака часто очень привязываются к своим друзьям и близким.

Раки только кажутся самыми добрыми и заботливыми. В гневе они страшны. Раков могут сильно задеть неприятные слова о семье или критика в их адрес. Они не только запомнят эти слова, но и придумают, как отомстить.

Львы чувствуют, когда их пытаются обмануть. Рожденные под этим знаком очень ценят честность, поэтому и на ложь реагирует моментально.

Девы любят хороший отдых. Представители знака не просто так считают трудоголиками. Они и правда очень упорно работают, то и будут первыми, кто решит повеселиться после рабочей недели.

Весы всегда готовы помочь. Они только кажется эгоцентристами. На самом деле, как только нужно будет оказать помощь другу, Весы сразу же бросят все свои дела. К сожалению, этой особенностью знака зодиака часто пользуются.

Скорпионы тяжело переживают свои ошибки. Представители знака с горяча могут наговорить много чего неприятного. И хотя они будут казаться абсолютно спокойными, в глубине души они сильно переживают о том, что ссора вообще состоялась.

Стрельцы знают, чего хотят, и настойчиво идут к цели. Легкомысленные и непостоянные? Вовсе не так. Стрелец — один из немногих знаков зодиака, который продумывает до мелочей, как он может осуществить свою мечту.

Козероги не признают свою привлекательность. Им больше нравится проводить время в одиночестве, так как они кажутся самим себе не интересными. Это вовсе не так, и когда Козерог это поймет, весь мир окажется у его ног.

Водолеи обладают аналитическим складом и невероятной интуицией. Это и плюс, и минус одновременно. Дело в том, что представители этого знака часто не могут понять, как лучше поступить: прислушаться к голосу разума или интуиции.

Рыбы часто страдают от бессонницы и склонны к хандре. Рожденные под этим знаком — творческие личности, но их собственные мысли часто не дают им покоя, что и выражается в кошмарах, бессоннице и иногда депрессивных состояниях.