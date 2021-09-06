Не откладываем на завтра — финансовый гороскоп на 7 сентября

Сегодня стоит завершать все дела, за которые ме беремся.

Овен

Овнам в этот день рекомендуется сосредоточить внимание на тех вопросах, которые уже близки к завершению, которые осталось дожать. Успешно проходит работа над отчетами, строители смогут закончить работу над объектом недвижимости и сдать его заказчику. Вместе с тем, строже следите за партнерами, не дайте им нарушить договорные обязательства.

Телец

У Тельцов в этот день может расшириться круг деловых знакомств. Если вы работаете в торговле, то это удачный день для оптовых закупок товара на складе – вложенные в такую закупку деньги быстро окупятся. Наиболее проблемно пойдут дела у тех, кто занимает подчиненные должности – к вам могут усилить дисциплинарные требования. Непростые отношения могут сложиться с коллегами по трудовому коллективу.

Близнецы

Близнецам, возможно, сегодня удастся увеличить уровень доходов. Возможно, вам сделают выгодные заказы, на выполнение которых вы затратите намного меньше времени, чем обычно. Тем не менее вы можете не почувствовать роста доходов, если не ограничите свои расходы. Воздержитесь от вложений в рискованные проекты. Бизнесменам следует быть осмотрительнее с инвестициями.

Рак

Ракам сегодня рекомендуется проявлять инициативу при установлении деловых знакомств. Сегодня вы сможете обзавестись весьма перспективными деловыми связями – главное, не ждать, когда к вам придут с предложением о сотрудничестве, а самим выходить на контакты. Также это прекрасное время для аналитической работы с документами.

Лев

Львы в этот день могут увеличить финансовые поступления в свой бюджет. Особенно это относится к тем, кто кроме основной работы имеет дополнительную подработку на частных заказах. Таких заказов может оказаться больше, чем в обычный день. Старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры – это приведет по потере времени впустую. Сосредоточенный углубленный труд будет намного эффективнее.

Дева

Девам звезды советуют искать единомышленников и опираться в своей работе на их поддержку. Вы сможете прекрасно вписаться в коллективный производственный процесс. Также вы сможете успешно поработать с расчетом на получение результата в будущем, в перспективе. Держите под личным контролем свои финансовые дела, не дайте никому втянуть себя в финансовые авантюры.

Весы

Весам, работающим в непосредственном контакте с начальством, сегодня удастся заручиться поддержкой влиятельных людей. Возможно, у вас установятся более доверительные отношения с начальством. Также это хороший день для поисков дополнительной подработки в дистанционном режиме. Однако это не лучшее время для проявления личных инициатив. Держите под контролем свои эмоции.

Скорпион

Отлично пойдут дела у Скорпионов, проходящих профессиональное обучение в составе группы учеников. Вы сможете буквально на лету схватывать ключевые понятия в учебном материале, а недостающие знания вам подскажут преподаватели. Успешно проходят служебные командировки и контакты с иностранцами. Работникам торговли следует быть осмотрительнее – не исключен обман.

Стрелец

Стрельцам, работающим в крупных промышленных предприятиях или в государственных структурах, не надо бояться кадровых перестановок или иных изменений. Все перемены, которые произойдут в этот день, могут улучшить ваше положение на рабочем месте. Ведь перемены могут открыть перед вами новые возможности. Вместе с тем сейчас не лучшее время для планирования.

Козерог

Козерогам сегодня рекомендуется активнее развивать деловое партнерское сотрудничество. Особенно успешно пойдут дела с представителями иностранных фирм или партнерами, приехавшими из других регионов. Увеличится ваша популярность у клиентов при работе в сфере услуг. Однако это не лучший день для взаимоотношений с начальством.

Водолей

Водолеи часто бывают склонными к изобретательству и техническому творчеству. И сегодня эти ваши таланты могут проявиться в полной мере. Это хороший день для тех, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием техники, механизмов, автомобилей. А вот от дальних поездок сейчас лучше воздержаться. Непростой день ожидает тех, кто работает на вахте, вдали от родного дома.

Рыбы

Рыбам рекомендуется основательнее подходить к текущим делам и стараться браться за ту работу, которую в состоянии завершить уже сегодня. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, даже если для этого придется подольше задержаться на работе. Отдавайте также предпочтение тем делам, в которых вы чувствуете себя опытными профессионалами, воздерживайтесь от экспериментов и усовершенствований.