Почему новолуние 7 сентября запустит череду необычных событий и что сделать, чтобы это работало на нас

Новый лунный месяц будет насыщен новыми идеями, надеждами и может принести миру множество изменений

Гороскоп новолуния во вторник, 7 сентября (04:00), задающий событийную повестку на лунный месяц до 6 октября, выглядит весьма атмосферным и величественным.

В символических подходах к интерпретации карты новолуния можно создать ассоциативный ряд – например, гороскоп, как картина художника, сотканная из положений планет в знаках и домах, аспектов, или гороскоп-мелодия, которая может оказаться красивой симфонией или не слишком приятной уху какофонией.

Так вот, мелодия грядущего новолуния в 15 градусе знака Девы представляется достаточно громкой, с доминированием джазовых или джаз-роковых ритмов, а джазовая музыка – это прежде всего импровизация, оригинальный стиль, смена интонаций и неожиданных модуляций, качественно свойственных планете Уран, ставшей в карте новолуния самой высокой планетой.

Именно поэтому новый лунный месяц будет насыщен новыми идеями, надеждами и может принести миру множество изменений. Откуда такие характеристики – новолуние, как соединение Солнца и Луны в одном градусе, формируя программу на месяц, в этот раз бросает точный дружественный аспект к косматому и чудесатому Урану. Эта уникальная связь-бенефис становится путеводной в рамках месяца. К примеру, как раз сентябрьские Выборы в РФ и другие виды всеобщего голосования как массовый процесс тематически связан с Ураном. Но в программе новолуния есть и другие важные положения планет – в первую очередь, это перекличка Венеры и Марса мажорными аспектами с Юпитером и Плутоном, выводящие события на массовую, публичную сцену.

Какие задачи перед нами ставит и помогает решать гороскоп новолуния?

В приоритете коллективная работа или при поддержке партнёров – этот подход наверняка будет более креативным и выгодным. Есть смысл объединяться в союзы ради достижения одной цели, информативными и ценными в этот период могут оказаться контакты с друзьями и единомышленниками, неформатные встречи. На высоте в этом лунном месяце и любая работа с творческой энергией, а также участие в образовательных проектах и программах, семинарах и мастер классах.

Впрочем, влияние того же Урана традиционно содействует, например, росту забастовочного движения и всевозможных акций, перформансов, политической клоунады.

Карта полнолуния от 21 сентября – вторая серия, переправа лунного месяца, тут и переход от растущей фазы Луны к убывающей, и вход Солнца в знак Весы (равноденствие). Необходимо учитывать, что с этого периода начинается рост дестабилизирующих факторов – какие-то из процессов могут резко ускориться, а другие, наоборот, замедлить свой ход.

Главные причины – начинает тормозить и с 27 сентября развернётся в ретроградное движение планета движения, связи и контактов Меркурий, а Солнце, с каждым днём приближающееся к воинственному Марсу, добавит конфликтности и импульсивности в действия. Так что начиная с полнолуния 21 сентября нас ждёт более кардинальный период, а расслабиться и отдохнуть будет сложнее.