Все пойдет не по плану — финансовый гороскоп на 8 сентября

Сегодня обстоятельства ворвутся в наши планы и придется подстраиваться.

Овен

Ненадежное поведение деловых партнеров может помешать Овнам осуществить сегодня задуманные планы. Если вы работаете с клиентами, то с их стороны также могут быть случаи весьма непоследовательного и излишне эмоционального поведения. Старайтесь сглаживать возникающие противоречия и предупреждать конфликтные ситуации. Наиболее напряженное время приходится на утренние часы.

Телец

У Тельцов сегодня могут быть недоразумения в отношениях с коллегами. Например, может возникнуть путаница с распределением обязанностей внутри трудового коллектива. В целом психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего, что может негативно отразиться на результате выполнения плановых заданий. В утренние часы постарайтесь не отлучаться с рабочего места.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется воздержаться от участия в корпоративных встречах и не делать публичных заявлений. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что ваша деловая репутация может пострадать. Также не стоит экспериментировать с новыми методами работы и усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает. Утром воздержитесь от проведения рекламных мероприятий.

Рак

Ракам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от оформления юридических документов, связанных с приобретением или приватизацией недвижимого имущества. Деловая переписка в это время может пройти с осложнениями – внимательно проверяйте поступающие сведения на предмет достоверности. Не лучший день для контактов с представителями налоговой инспекции.

Лев

Первая половина дня пройдет достаточно напряженно для Львов, связанных с транспортными услугами. В пути у вас могут возникать непредвиденные осложнения. Также могут возникать осложнения в деловых контактах. На это время лучше не планировать деловых встреч. Будьте внимательнее при работе с документами – возможны ошибки при подготовке отчетов.

Дева

Финансовые отношения Дев с деловыми партнерами сегодня могут оказаться если не убыточными, то, по крайней мере, малоприбыльными. При подписании договорных отношений будьте внимательнее, поскольку сейчас есть вероятность подписать заведомо невыгодный для вас документ. Также могут быть осложнения при работе с клиентами в сфере услуг.

Весы

Весам в этот день рекомендуется работать в уединении и, желательно, сузив круг контактов с коллегами. Дело в том, что психологическая атмосфера в вашем трудовом коллективе может сложиться весьма неоднозначная, не исключены сплетни и интриги. Особенно сложно будет работать с цифрами. Вам могут чинить помехи окружающие люди. Поэтому старайтесь создать себе условия для сосредоточенного труда.

Скорпион

У Скорпионов, работающих в гостиницах и ресторанах, сегодня могут возникать эмоционально напряженные ситуации с клиентами. Вы можете столкнуться с не вполне адекватным поведением клиентов. Возможны недоразумения при оплате услуг клиентами. Также этот день может быть связан с какими-то ограничениями, препятствиями.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут испытывать некоторые неудобства на рабочем месте. Это может быть связано с какими-то перестановками или перемещениями. Работники магазинов и офисов могут столкнуться с частыми сбоями в работе технических средств, компьютеров, кассовых аппаратов. Из-за помех в работе вы можете не успеть выполнить в положенные сроки некоторые из запланированных на сегодня задач.

Козерог

Козерогам в первой половине дня не рекомендуется заниматься оформлением документов и иметь дело с представителями официальной власти. Работники торговли могут получить претензии от контролирующих органов по формальным поводам. Вторая половина дня может быть связана с какими-то неожиданностями. В результате изменения внешних обстоятельств вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Водолей

У Водолеев, проходящих обучение, в первой половине дня могут возникнуть сложности при попытке применить полученные знания на практике. Также в этот день вы можете осознать, что вам не хватает профессиональных знаний для квалифицированного решения вопросов. Это особенно актуально для тех, кто проходит производственную практику или стажировку на новом месте работы.

Рыбы

Рыбам сегодня требуется быть максимально внимательными и осмотрительными при выполнении любой работы. Дело в том, что в первой половине дня возрастает вероятность мелкого производственного травматизма. Кроме того, могут возникать технические сбои и поломки оборудования. Также это неблагоприятный день для оплаты покупок по кредитной карте.