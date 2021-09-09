Три китайских знака, которых ждет большая удача в сентябре

Китайские астрологи составили прогноз на первый месяц осени, согласно которому особенно повезет трем знакам зодиака.

Их ждет удача почти во всех сферах жизни.

Дракон

Спокойный и добрый Дракон никогда не сделает ничего против своей совести. В сентябре звезды будут благоволить ему. Как результат – хорошие новости, продвижение в карьере и возможность неплохо заработать. Не исключена неожиданная прибыль и прорывные достижения в бизнесе. У одиноких Драконов много шансов встретить свою половинку.

Тигр

Он умен, обладает уникальным видением и умеет выбирать друзей. С 9 по 30 сентября у него появится возможность значительно увеличить свой доход, причем источник может стать постоянным. В личной жизни также все будет идти как по маслу, а свободные Тигры могут встретить любовь всей своей жизни, пишет Sohu.

Лошадь

Способная и трудолюбивая Лошадь добьется в сентябре успехов в работе. Астрологи советуют не останавливаться на достигнутом и продолжать преумножать свое состояние, воплощая в реальность все планы. Некоторые Лошади завяжут новые отношения, которые могут закончиться браком в следующем году.