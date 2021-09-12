Не теряем надежду — любовный гороскоп на 13-19 сентября

На этой неделе будет много проблем, но стоит верить в лучшее.

Овен

На этой неделе в отношениях Овнов с партнерами появляется больше «перца». Важно не превращать общение в перманентное противостояние (например, из-за конкуренции в общем проекте или ревности), чаще идти навстречу друг другу и видеть разницу между игрой и войной. В дни 15-16 сентября опасны споры.

Телец

На этой неделе Тельцы и их любимые начнут демонстрировать сложные грани своих характеров. Взаимным магнитом в отношениях чаще будут условные недостатки, а не достоинства. Понимание «в горе» станет важнее понимания «в радости». Новые связи будут прочнее, если завязаны в хлопотный для обоих период.

Близнецы

На этой неделе Близнецы начнут острее реагировать на трудные стороны своей любовной истории. В романтических отношениях они неожиданно могут стать более напористыми, язвительными или ревнивыми. Свободным Близнецам пора проявить больше инициативы и поискать знакомств в сфере своего активного хобби.

Рак

На этой неделе с влюбленными Раками начнут играть плохую шутку их глубокие чувства и необычные сильные желания. Важно беречь гармонию отношений, избегая явных перегибов и всевозможных чрезмерностей, в том числе в интимной сфере. Наиболее гармоничные моменты недели - вечер вторника и воскресенье.

Лев

На этой неделе звезды не запрещают Львам испытывать глубокие сильные чувства, но настоятельно советуют их контролировать. Не будет лишним иногда смотреть на себя глазами любимого человека или общих друзей. Важно сохранять общность взглядов: это лучший стабилизатор в моменты эмоциональных проблем.

Дева

На этой неделе Девам стоит удвоить внимание к соблюдению формальностей, общаясь с любимым человеком на людях или в рабочее время. Чувствам лучше давать волю в интимной атмосфере, а обсуждать проблемы с холодной головой. Эмоциональной и сексуальной гармонии способствуют вечер вторника и воскресенье.

Весы

На этой неделе Весы станут активнее в любви, могут начать вести себя жестко и вызывающе. Некоторые Весы попытаются стать безоговорочными лидерами. Звезды напоминают, что в разумных пределах инициатива подогревает интерес и страсть, но в избыточных несет отношениям вред и делает их нестабильными.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы рискуют неверно распорядиться своим обаянием и попасть в серьезную любовную ловушку. Им желательно подбирать тактику к каждой ситуации и не выдавать своих намерений. Пассивным и излишне мнительным Скорпионам имеет смысл выбрать для свидания вечер вторника или воскресенье.

Стрелец

На этой неделе отношения Стрельцов стабильны, пока разум превалирует у них над чувствами и инстинктами. Коварная ловушка - сентиментальность с нотой ностальгии. Стрельцам, желающим вернуть прошлое или целиком уйти вместе с пассией в мир эротических фантазий, лучше выбрать для свидания воскресенье.

Козерог

Козерогам пора учиться включать мысленный стоп-сигнал, как только они ощутят желание проявить в делах любовных инициативу: напор и явный диктат становятся опасны. Вредна и открытая ревность. Предпочтительнее контролируемые спокойные чувства. Для свидания подойдет вечер вторника или воскресенье.

Водолей

Для влюбленных Водолеев на этой неделе критичен интервал с вечера четверга по вечер субботы. В это время им важно сохранить в отношениях холодную голову и делать ставку на разум - например, на общие взгляды. Отдав бразды правления своим любовным инстинктам и привязанностям, они совершат ошибку.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут надеяться на перемены, если поссорились с партнером или устали от преследований со стороны навязчивого поклонника. Но безоблачными отношения не станут. Тайные или явные препятствия заставят тренировать выдержку и учиться не терять надежду. Гармоничный день - воскресенье.