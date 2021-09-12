Не соглашаемся на полумеры — гороскоп на 13-19 сентября

На этой неделе на небе сформируются 3 значимых планетных аспекта.

14 сентября Солнце делает оппозицию к Нептуну. Поскольку Солнце связано с волевым намерением человека, а Нептун связан со всем туманным и неопределенным, то напряженный аспект между ними может серьезно дезориентировать личность. Человек, попавший под влияние этого аспекта, может начать сомневаться в своих действиях. Поступки могут быть продиктованы ложными, надуманными идеями, мыслями. Иногда возникает желание войти в состояние с измененным сознанием под влиянием алкоголя и психотропных препаратов. И это может приводить к неадекватным поступкам. Усиливается влияние религиозности в крайних формах проявления. Человек может руководствоваться в своих поступках ложными идеями. В межличностных отношениях могут проявиться подозрительность, ревность, по большей части продиктованная ложными мыслями, не имеющими отношения к реальности.

16-17 сентября Солнце делает гармоничный аспект – трин – к Плутону. Этот аспект способен придать мощный заряд энергии тем людям, которых затронет. Повышается уровень работоспособности. Мотивом поведения часто будет выступать потребность в обретении власти и влияния. Учитывая гармоничную природу аспекта, реализация такого аспекта не будет выходить за социально приемлемые рамки поведения. Хороший аспект для наращивания физической силы на тренировках. Спортсмены могут успешно выступить на соревнованиях, установив личные рекорды. Бизнесмены имеют шансы для наращивания финансовых ресурсов. В личном поведении человек становится более энергичным и целеустремленным.

17 сентября Венера делает квадратуру к Сатурну. Этот напряженный аспект может в первую очередь негативно отразиться на любовных и партнерских отношениях. Реализация в любви может сталкиваться с препятствующими факторами. Внешние обстоятельства могут разделять влюбленных ограничениями. Например, расстояние не позволяет встретиться, или же родители препятствуют свиданиям. Также этот аспект может привести к ощущению нехватки любви и внимания, либо к холодности в чувствах. Зрелые любовные отношения могут переживать трудности.

Овен

В первой половине недели Овны с большим желанием могут браться за любую работу. Усиливается ваша потребность в наведении идеального порядка. Однако подобный перфекционизм, доведенный до крайности, может стать причиной нервных и физических расстройств. Старайтесь в любой работе и любом деле соблюдать чувство меры и не забывать о своем здоровье. Вам обязательно необходимо чередовать работу и отдых – это основа вашего стабильного и работоспособного состояния. Одновременно с этим могут испортиться ваши отношения с некоторыми коллегами. Если у вас в доме работают помощники – сиделки, домработницы, няни – то между вами может усилиться напряженность в отношениях. Сочетайте свою требовательность с внимательным отношением к работникам. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в отношениях с друзьями и подругами. Не исключено, что вы почувствуете изменение отношения к себе. Возможно, с вами откажутся встречаться под странным предлогом, либо не пригласят на дружескую вечеринку. При этом наиболее проблемными будут отношения с девушками и женщинами.

Телец

Тельцам, состоящим в романтических отношениях, звезды советуют в первой половине недели воздерживаться от контактов с друзьями и подругами. Главным приоритетом могут стать ваши отношения с любимым человеком, а остальные контакты можно отодвинуть на второй план. Это тем более важно, если кто-то из ваших друзей критически относится к вашему любимому человеку. Старайтесь быть мягче и терпимее к слабостям и недостаткам любимого человека – эти качества в отношениях могут оказаться в дефиците. Также это хорошее время для индивидуального творчества и ухода от коллективного творчества. Иначе говоря, полезнее заниматься вокалом для себя, а не петь хором. Вторая половина недели связана с трудностями во взаимопонимании с партнером по браку или по бизнесу. Вам вряд ли удастся донести свою точку зрения и достучаться до партнера. Воздержитесь от обсуждения спорных вопросов, имеющих для вас принципиальное значение – это может лишь усугубить партнерские разногласия. Это не лучшее время для смены места работы и прохождения собеседования с потенциальным работодателем.

Близнецы

Близнецы в первой половине недели, возможно, будут вынуждены разрываться между профессиональной деятельностью и семейными обязанностями. Обе темы будут для вас важными, однако все-таки первый приоритет звезды советуют уделить семье. Потому что семья и гармония отношений в ней – это основа всех ваших успехов, в том числе и касающихся карьеры. Постарайтесь распределить имеющееся у вас время между семьей и карьерой таким образом, чтобы сохранить оптимальный баланс. В противном случае вами могут быть недовольны в семье и на работе. Например, начальство может выражать недовольство, если вам придется часто отпрашиваться с работы по семейным обстоятельствам. Либо задержки на работе могут приводить к недовольству в семье. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия. Возможно, напомнят о себе хронические заболевания. Постарайтесь не загружать себя работой, экономьте силы и отдыхайте. Рекомендуется более ответственно подходить к вопросам карьеры и профессии – здесь могут быть осложнения. Это не лучшее время для учебы и дальних поездок. Старайтесь держаться подальше от людей, приехавших из других стран и регионов – от них вам может быть материальный ущерб.

Рак

Ракам в первой половине недели звезды советуют быть осмотрительнее при обзаведении новыми знакомствами. Дело в том, что сейчас в поле вашего зрения могут часто попадать люди с агрессивными намерениями. Вам будет сложно находить общий язык с такими людьми и решать какие-то дела совместно. Также следует обходить стороной агрессивных людей на улице и в общественных местах – конфликтные ситуации, спровоцированные такими людьми, не сулят вам ничего хорошего. Еще вы можете столкнуться с неожиданными происшествиями во время поездок. Это особенно относится к тем из вас, кто предпочитает совершать поездки на своем личном транспорте. Возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения и соответствующих неприятных разбирательств с представителями патрульно-постовой службы. Не исключены штрафы и иные материально-финансовые издержки. Вторая половина недели связана с трудностями в интимных отношениях между влюбленными. Желание близости одного вовсе не означает готовность другого пойти навстречу. Воздержитесь от участия в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы – это может стать причиной травматизма.

Лев

В первой половине недели у Львов может усилиться потребность в деньгах. Возможно, вам потребуется срочно купить какую-то вещь, которую вы ранее не могли запланировать. Это может быть связано с поломкой бытовой техники или автомобиля, с необходимостью срочного ремонта или покупки техники взамен сломанной. Если вы планировали сделать какую-то покупку, то можете обнаружить, что вам не хватает денег из-за того, что нужная вам вещь подорожала в цене. Это особенно относится к ювелирным украшениям и модной одежде. В любом случае острая ситуация с дефицитом денег может заставить вас понервничать. В целом эти дни могут быть связаны со снижением энергетического потенциала, ослаблением иммунитета и, как следствием, высокой вероятностью развития инфекционных заболеваний. Не забывайте о профилактике здоровья. Вторая половина недели может быть связана с трудностями в партнерстве и в семейной жизни. Особенно трудные отношения могут сложиться с родителями, если вы проживаете с ними вместе. Не исключены ссоры в семье. Проявляйте терпимость к близким людям. Нежелательно на этих днях затевать ремонт или приглашать в дом гостей.

Дева

В первой половине недели наиболее проблемной темой у Дев могут стать супружеские отношения. Сложность момента состоит в том, что вы будете настроены на какие-то перемены и будете склонны проявлять инициативу, а со стороны партнера по браку будет полное безразличие и препятствия ваши инициативам. В результате ваш диалог с партнером может превратиться в односторонние уступки с вашей стороны – и это не может никак удовлетворить вас. В результате не исключены конфликтные ситуации. Тем не менее, звезды советуют сохранять твердость своей позиции по принципиальным вопросам. Вторая половина недели может быть связана с трудностями в общении со знакомыми, коллегами и родственниками. Вас могут проигнорировать при принятии важного решения или не пригласят на важную встречу, в поездку, и это огорчит вас. Берегите свое здоровье, не переохлаждайтесь – возрастает вероятность простудных заболеваний. Ваша нервная система может оказаться неустойчивой к стрессам. Старайтесь не нервничать и обходите стороной стрессовые ситуации.

Весы

В первой половине недели наиболее проблемная тема у Весов может быть связана с увеличением нагрузки по работе. Возможно, вам поручат большой объем работы, с которым вам физически не справиться. Все это может стать источником неприятностей. Вы можете почувствовать себя в изоляции. Во всяком случае, вы ощутите, что ограничены в своих возможностях, как будто кто-то или что-то не позволяет вам сделать то, что хочется. Не исключено, что это состояние будет связано с ухудшением самочувствия, болезнью и, как следствие, с физической невозможностью выполнять те или иные дела. Также это может быть временем неуверенности, сомнений в целесообразности тех или иных поступков. Вторая половина недели связана с финансовыми трудностями. Это может быть связано с нехваткой денег для того, чтобы сходить с любимым человеком на концерт, в клуб или сделать подарок. Возможно, вы почувствуете острую нехватку средств для того, чтобы купить желаемый подарок для любимого человека или ребенка. В романтических отношениях старайтесь избегать обсуждения меркантильных вопросов – это может стать поводом для размолвки.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине недели может усилиться напряжение по линии отношений между друзьями и любимым человеком. Если вы постоянно в течение длительного времени поддерживаете любовную связь, то в эти дни вы не застрахованы от конфликтной ситуации. Причиной может стать ваше желание провести время в компании друзей или подруг без присутствия любимого человека. Как только такое желание возникнет, вы почувствуете, что любимый человек не желает отпускать вас на вечеринку и хочет держать вас под контролем. В результате вам придется делать непростой выбор. Возможно, ваш любимый человек вступит в конфликт с кем-то из ваших друзей и это негативно отразится на отношениях. Воздержитесь от посещения клубов по интересам и от вступления в общественно-политические движения. Вторая половина недели связана с трудностями в отношениях с членами семьи и близкими родственниками, особенно из числа женщин. Могут быть споры и разногласия по самым разным темам. Возможно, вас будут критиковать за пассивность и нерешительность в каких-то важных вопросах.

Стрелец

Стрельцы в первой половине недели могут почувствовать усиление напряжения, как в семейной обстановке, так и в карьере. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам потребуется больше внимания уделять работе. Но это может пойти в ущерб домашним делам, и члены семьи могут высказывать недовольство, что вы мало внимания уделяете семье. С другой стороны, увеличив время на семью, вы можете упустить некоторые дела на своей основной работе. Возможно, вами будут недовольны из-за отставания от графика и невозможности ускорить темп работы. Выход из сложившейся ситуации один: увеличить темп, крутясь, как белка в колесе, между домом и работой. Во второй половине недели воздержитесь от знакомств с женщинами и людьми пожилого возраста. Окружающие могут серьезно подпортить вам настроение своими сплетнями и пересудами, поэтому не доверяйте никому сведения о своей личной жизни, если не хотите, чтобы их использовали против вас. Не лучшее время для новых знакомств, поездок и встреч. Неожиданно могут испортиться отношения с соседями по квартире. Старайтесь быть тактичнее и приветливее в отношениях с окружающими.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели могут осложниться дела, связанные с учебой. Студентам вузов будет нелегко поспевать за программой обучения и сдавать соответствующие зачетные задания. Это непростое время для молодых людей, для которых являются актуальными вопросы морально-нравственного выбора и становления. Возможно, вы разочаруетесь в человеке, с которого раньше брали пример и которого считали своим авторитетом. Это не лучшее время для туристических поездок и новых знакомств в интернете. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением отношений с друзьями. Это как раз то самое время, когда может сбыться поговорка: «если хочешь поругаться с другом, то дай ему денег в долг». Меркантильные интересы способны только испортить дружеские отношения. Вместе с тем старайтесь воздерживаться от посещения увеселительных заведений, клубов – все это может привести к большим финансовым расходам и не даст должного удовлетворения. Также пока лучше воздержаться от планирования на долгосрочную перспективу.

Водолей

В первой половине недели недостаток финансовых ресурсов может накладывать негативный отпечаток на настроение типичных Водолеев. Деньги для вас сейчас – это новые возможности. И если эти возможности сужаются, то поводов для оптимизма становится меньше. Также в это время вы можете почувствовать ослабление энергетического тонуса. Например, вы можете чаще чувствовать усталость, вам больше времени будет требоваться на отдых, и силы будут медленнее восстанавливаться. Старайтесь равномерно распределять нагрузки. Попытка получить кредит в банке может окончиться неудачно. Вторая половина недели может быть связана с проблемами во взаимоотношениях с начальством. Возможно, вам будет трудно заставить себя выполнять распоряжения начальства и усилится желание поменять работу. Старайтесь воздерживаться от личных инициатив и предоставить событиям идти своим чередом. Чем меньше вы будете пытаться влиять на события, тем лучше будет для вашей карьеры. Однако начальство может выразить недовольство медлительностью в вашей работе.

Рыбы

Первая половине недели у Рыб, состоящих в браке, складывается достаточно проблематично. Ваша осторожная и иногда недоверчивая позиция по отношению к партнеру может столкнуться с его неуемной энергией и желанием проявить инициативу. В результате вы не будете готовы поддержать инициативы партнера, и вся ваша энергия будет расходоваться на его сдерживание и попытку как-то удерживать под контролем ситуацию. Чем активнее и требовательнее будет вести себя партнер, тем выше вероятность конфликтных ситуаций. Звезды советуют вам проявить больше гибкости и терпимости, помня о том, что это и есть проявление мудрости в ситуациях, с которыми вы внутренне не можете согласиться. В противном случае разногласия в супружестве могут только усилиться. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в отношениях с правоохранительными органами. Не исключено, что вам принесут квитанции к оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения на личном транспорте. Также это не лучшее время для каких-либо тайных расследований, разбирательств или контактов с незнакомыми людьми. В эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели.