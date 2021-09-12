Не соглашаемся на полумеры — гороскоп на 13-19 сентября

На этой неделе на небе сформируются 3 значимых планетных аспекта.
В первой половине недели Овны с большим желанием могут браться за любую работу. Усиливается ваша потребность в наведении идеального порядка. Однако подобный перфекционизм, доведенный до крайности, может стать причиной нервных и физических расстройств. Старайтесь в любой работе и любом деле соблюдать чувство меры и не забывать о своем здоровье. Вам обязательно необходимо чередовать работу и отдых – это основа вашего стабильного и работоспособного состояния. Одновременно с этим могут испортиться ваши отношения с некоторыми коллегами. Если у вас в доме работают помощники – сиделки, домработницы, няни – то между вами может усилиться напряженность в отношениях. Сочетайте свою требовательность с внимательным отношением к работникам. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в отношениях с друзьями и подругами. Не исключено, что вы почувствуете изменение отношения к себе. Возможно, с вами откажутся встречаться под странным предлогом, либо не пригласят на дружескую вечеринку. При этом наиболее проблемными будут отношения с девушками и женщинами.
Тельцам, состоящим в романтических отношениях, звезды советуют в первой половине недели воздерживаться от контактов с друзьями и подругами. Главным приоритетом могут стать ваши отношения с любимым человеком, а остальные контакты можно отодвинуть на второй план. Это тем более важно, если кто-то из ваших друзей критически относится к вашему любимому человеку. Старайтесь быть мягче и терпимее к слабостям и недостаткам любимого человека – эти качества в отношениях могут оказаться в дефиците. Также это хорошее время для индивидуального творчества и ухода от коллективного творчества. Иначе говоря, полезнее заниматься вокалом для себя, а не петь хором. Вторая половина недели связана с трудностями во взаимопонимании с партнером по браку или по бизнесу. Вам вряд ли удастся донести свою точку зрения и достучаться до партнера. Воздержитесь от обсуждения спорных вопросов, имеющих для вас принципиальное значение – это может лишь усугубить партнерские разногласия. Это не лучшее время для смены места работы и прохождения собеседования с потенциальным работодателем.
Близнецы в первой половине недели, возможно, будут вынуждены разрываться между профессиональной деятельностью и семейными обязанностями. Обе темы будут для вас важными, однако все-таки первый приоритет звезды советуют уделить семье. Потому что семья и гармония отношений в ней – это основа всех ваших успехов, в том числе и касающихся карьеры. Постарайтесь распределить имеющееся у вас время между семьей и карьерой таким образом, чтобы сохранить оптимальный баланс. В противном случае вами могут быть недовольны в семье и на работе. Например, начальство может выражать недовольство, если вам придется часто отпрашиваться с работы по семейным обстоятельствам. Либо задержки на работе могут приводить к недовольству в семье. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия. Возможно, напомнят о себе хронические заболевания. Постарайтесь не загружать себя работой, экономьте силы и отдыхайте. Рекомендуется более ответственно подходить к вопросам карьеры и профессии – здесь могут быть осложнения. Это не лучшее время для учебы и дальних поездок. Старайтесь держаться подальше от людей, приехавших из других стран и регионов – от них вам может быть материальный ущерб.
Ракам в первой половине недели звезды советуют быть осмотрительнее при обзаведении новыми знакомствами. Дело в том, что сейчас в поле вашего зрения могут часто попадать люди с агрессивными намерениями. Вам будет сложно находить общий язык с такими людьми и решать какие-то дела совместно. Также следует обходить стороной агрессивных людей на улице и в общественных местах – конфликтные ситуации, спровоцированные такими людьми, не сулят вам ничего хорошего. Еще вы можете столкнуться с неожиданными происшествиями во время поездок. Это особенно относится к тем из вас, кто предпочитает совершать поездки на своем личном транспорте. Возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения и соответствующих неприятных разбирательств с представителями патрульно-постовой службы. Не исключены штрафы и иные материально-финансовые издержки. Вторая половина недели связана с трудностями в интимных отношениях между влюбленными. Желание близости одного вовсе не означает готовность другого пойти навстречу. Воздержитесь от участия в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы – это может стать причиной травматизма.
В первой половине недели у Львов может усилиться потребность в деньгах. Возможно, вам потребуется срочно купить какую-то вещь, которую вы ранее не могли запланировать. Это может быть связано с поломкой бытовой техники или автомобиля, с необходимостью срочного ремонта или покупки техники взамен сломанной. Если вы планировали сделать какую-то покупку, то можете обнаружить, что вам не хватает денег из-за того, что нужная вам вещь подорожала в цене. Это особенно относится к ювелирным украшениям и модной одежде. В любом случае острая ситуация с дефицитом денег может заставить вас понервничать. В целом эти дни могут быть связаны со снижением энергетического потенциала, ослаблением иммунитета и, как следствием, высокой вероятностью развития инфекционных заболеваний. Не забывайте о профилактике здоровья. Вторая половина недели может быть связана с трудностями в партнерстве и в семейной жизни. Особенно трудные отношения могут сложиться с родителями, если вы проживаете с ними вместе. Не исключены ссоры в семье. Проявляйте терпимость к близким людям. Нежелательно на этих днях затевать ремонт или приглашать в дом гостей.
В первой половине недели наиболее проблемной темой у Дев могут стать супружеские отношения. Сложность момента состоит в том, что вы будете настроены на какие-то перемены и будете склонны проявлять инициативу, а со стороны партнера по браку будет полное безразличие и препятствия ваши инициативам. В результате ваш диалог с партнером может превратиться в односторонние уступки с вашей стороны – и это не может никак удовлетворить вас. В результате не исключены конфликтные ситуации. Тем не менее, звезды советуют сохранять твердость своей позиции по принципиальным вопросам. Вторая половина недели может быть связана с трудностями в общении со знакомыми, коллегами и родственниками. Вас могут проигнорировать при принятии важного решения или не пригласят на важную встречу, в поездку, и это огорчит вас. Берегите свое здоровье, не переохлаждайтесь – возрастает вероятность простудных заболеваний. Ваша нервная система может оказаться неустойчивой к стрессам. Старайтесь не нервничать и обходите стороной стрессовые ситуации.
В первой половине недели наиболее проблемная тема у Весов может быть связана с увеличением нагрузки по работе. Возможно, вам поручат большой объем работы, с которым вам физически не справиться. Все это может стать источником неприятностей. Вы можете почувствовать себя в изоляции. Во всяком случае, вы ощутите, что ограничены в своих возможностях, как будто кто-то или что-то не позволяет вам сделать то, что хочется. Не исключено, что это состояние будет связано с ухудшением самочувствия, болезнью и, как следствие, с физической невозможностью выполнять те или иные дела. Также это может быть временем неуверенности, сомнений в целесообразности тех или иных поступков. Вторая половина недели связана с финансовыми трудностями. Это может быть связано с нехваткой денег для того, чтобы сходить с любимым человеком на концерт, в клуб или сделать подарок. Возможно, вы почувствуете острую нехватку средств для того, чтобы купить желаемый подарок для любимого человека или ребенка. В романтических отношениях старайтесь избегать обсуждения меркантильных вопросов – это может стать поводом для размолвки.
У Скорпионов в первой половине недели может усилиться напряжение по линии отношений между друзьями и любимым человеком. Если вы постоянно в течение длительного времени поддерживаете любовную связь, то в эти дни вы не застрахованы от конфликтной ситуации. Причиной может стать ваше желание провести время в компании друзей или подруг без присутствия любимого человека. Как только такое желание возникнет, вы почувствуете, что любимый человек не желает отпускать вас на вечеринку и хочет держать вас под контролем. В результате вам придется делать непростой выбор. Возможно, ваш любимый человек вступит в конфликт с кем-то из ваших друзей и это негативно отразится на отношениях. Воздержитесь от посещения клубов по интересам и от вступления в общественно-политические движения. Вторая половина недели связана с трудностями в отношениях с членами семьи и близкими родственниками, особенно из числа женщин. Могут быть споры и разногласия по самым разным темам. Возможно, вас будут критиковать за пассивность и нерешительность в каких-то важных вопросах.
Стрельцы в первой половине недели могут почувствовать усиление напряжения, как в семейной обстановке, так и в карьере. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам потребуется больше внимания уделять работе. Но это может пойти в ущерб домашним делам, и члены семьи могут высказывать недовольство, что вы мало внимания уделяете семье. С другой стороны, увеличив время на семью, вы можете упустить некоторые дела на своей основной работе. Возможно, вами будут недовольны из-за отставания от графика и невозможности ускорить темп работы. Выход из сложившейся ситуации один: увеличить темп, крутясь, как белка в колесе, между домом и работой. Во второй половине недели воздержитесь от знакомств с женщинами и людьми пожилого возраста. Окружающие могут серьезно подпортить вам настроение своими сплетнями и пересудами, поэтому не доверяйте никому сведения о своей личной жизни, если не хотите, чтобы их использовали против вас. Не лучшее время для новых знакомств, поездок и встреч. Неожиданно могут испортиться отношения с соседями по квартире. Старайтесь быть тактичнее и приветливее в отношениях с окружающими.
У Козерогов в первой половине недели могут осложниться дела, связанные с учебой. Студентам вузов будет нелегко поспевать за программой обучения и сдавать соответствующие зачетные задания. Это непростое время для молодых людей, для которых являются актуальными вопросы морально-нравственного выбора и становления. Возможно, вы разочаруетесь в человеке, с которого раньше брали пример и которого считали своим авторитетом. Это не лучшее время для туристических поездок и новых знакомств в интернете. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением отношений с друзьями. Это как раз то самое время, когда может сбыться поговорка: «если хочешь поругаться с другом, то дай ему денег в долг». Меркантильные интересы способны только испортить дружеские отношения. Вместе с тем старайтесь воздерживаться от посещения увеселительных заведений, клубов – все это может привести к большим финансовым расходам и не даст должного удовлетворения. Также пока лучше воздержаться от планирования на долгосрочную перспективу.
В первой половине недели недостаток финансовых ресурсов может накладывать негативный отпечаток на настроение типичных Водолеев. Деньги для вас сейчас – это новые возможности. И если эти возможности сужаются, то поводов для оптимизма становится меньше. Также в это время вы можете почувствовать ослабление энергетического тонуса. Например, вы можете чаще чувствовать усталость, вам больше времени будет требоваться на отдых, и силы будут медленнее восстанавливаться. Старайтесь равномерно распределять нагрузки. Попытка получить кредит в банке может окончиться неудачно. Вторая половина недели может быть связана с проблемами во взаимоотношениях с начальством. Возможно, вам будет трудно заставить себя выполнять распоряжения начальства и усилится желание поменять работу. Старайтесь воздерживаться от личных инициатив и предоставить событиям идти своим чередом. Чем меньше вы будете пытаться влиять на события, тем лучше будет для вашей карьеры. Однако начальство может выразить недовольство медлительностью в вашей работе.
Первая половине недели у Рыб, состоящих в браке, складывается достаточно проблематично. Ваша осторожная и иногда недоверчивая позиция по отношению к партнеру может столкнуться с его неуемной энергией и желанием проявить инициативу. В результате вы не будете готовы поддержать инициативы партнера, и вся ваша энергия будет расходоваться на его сдерживание и попытку как-то удерживать под контролем ситуацию. Чем активнее и требовательнее будет вести себя партнер, тем выше вероятность конфликтных ситуаций. Звезды советуют вам проявить больше гибкости и терпимости, помня о том, что это и есть проявление мудрости в ситуациях, с которыми вы внутренне не можете согласиться. В противном случае разногласия в супружестве могут только усилиться. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в отношениях с правоохранительными органами. Не исключено, что вам принесут квитанции к оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения на личном транспорте. Также это не лучшее время для каких-либо тайных расследований, разбирательств или контактов с незнакомыми людьми. В эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели.