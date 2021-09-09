Доверяем собственному чутью — любовный гороскоп на 10 сентября

Сегодня стоит доверять внутреннему голосу и чутью — они подскажут нужные слова и действия.

Овен

В этот день на любовном горизонте Овнов могут появиться тучки. Возможно основательное недопонимание с партнером в каком-то принципиальном вопросе, важном для совместного будущего. Не исключено, что дело коснется доверия, денег или секса. Важно не замалчивать проблему или не закрывать на нее глаза.

Телец

Сегодня Тельцам придется стать более чуткими к настроению любимого человека. В отношениях может наметиться охлаждение или очередное обострение хронической проблемы. И сами Тельцы, и их партнеры могут поддаться унынию. Звезды не советуют ставить крест на романе: настоящая любовь выдержит испытание.

Близнецы

События этого дня упорно напоминают Близнецам про обстоятельства, мешающие их любовному счастью. Часто это будут те или иные сюжеты прошлого или их не закрытые последствия. Звезды советуют принять ситуацию как есть и постепенно распутывать клубок проблем. В отношениях важны доверие и терпение.

Рак

Раки вступают в период любовного испытания. Это может быть временная разлука, отказ, запрет, охлаждение чувств, истощение нужных для развития романа резервов. Не исключен неприятный сюрприз, недоверие или насмешка со стороны объекта симпатий. В будущем все образуется, но сейчас придется смириться.

Лев

Сегодня Львам не стоит пропускать настораживающие признаки в общении с партнером, особенно намеки на недоверие, холод и отчуждение. В неблизких отношениях можно принять превентивные меры, например, объявить временный перерыв. Постоянным парам звезды рекомендуют яснее очертить границы допустимого.

Дева

Сегодня Девы сталкиваются в личных делах с явными или завуалированными препятствиями, которые порой имеют загадочный характер и внушают им тревогу. Возможен страх перед повторением старого рокового сюжета, например, отказом или исчезновением партнера. Для любовных инициатив момент неподходящий.

Весы

Весов звезды предупреждают о полосе затруднений и ограничений в любви. Впереди может ждать вынужденная разлука или роковое недопонимание. Возможен тест на критичность и разборчивость. Не исключены разочарования и отсрочки планов. Усложнить ситуацию может собственная мнительность, подозрительность.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам день сулит разочарование. Возможна отсрочка свидания по роковым причинам или крайне неудачная реализация романтических планов. Не исключен отказ любимого человека или его (ее) исчезновение из поля зрения. Звезды советуют принять положение дел и не терять уверенность в себе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше отказаться от романтического свидания, если отношения проходят период знакомства или ухаживаний. День может принести разочарование, помешать выполнить задуманную программу и направить роман в негативное русло. Постоянным партнерам необходимы взаимная деликатность и доверие.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше полагаться в любви на чутье и жизненный опыт, если он у них имеется. Неопытным Козерогам пригодится мудрость искушенных друзей. Чувства и надежды в этот день упрямо спорят с разумом и расчетом, но по-настоящему влюбленный Козерог, взвесив нюансы, рискнет и выберет чувства.

Водолей

Сегодня звезды советуют влюбленным Водолеям рассчитывать на худшее - тогда, возможно, их порадуют отдельные приятные моменты. Сложившаяся ситуация не слишком бодрит, зато помогает согласовать ожидания с реальностью. Будьте готовы принять отказ, смириться с паузой в своих планах или умерить надежды.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше доверять в любви собственному чутью. Даже в трудной ситуации - например, в разлуке - многие Рыбы сумеют поддержать с партнером контакт, в том числе, духовный. Сложнее придется Рыбам, пытающимся порвать с бывшей любовью: обрезать связующие нити прошлого им сейчас очень непросто.