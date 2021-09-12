Сдерживаем свои амбиции — финансовый гороскоп на 13-19 сентября

На этой неделе лучше не высовываться, чтобы босс не нагрузил делами по самое горло.

Овен

Непростая неделя ожидает Овнов. Звезды советуют не терять контроля над своими эмоциями при виде осложнений в делах. При выполнении текущих обязанностей у вас, чаще, чем обычно, могут возникать ошибки. Особенно это касается офисной работы, делопроизводства и работы с цифрами. Старайтесь не относиться слишком личностно к трудностям в текущих делах и не переносите свое неудовольствие на людей, работающих вместе с вами. Нежелательно подавать исковые заявления и консультироваться с юристами. Если же вы уже находитесь в состоянии судебной тяжбы, то ваши позиции могут только ухудшиться. Избегайте сомнительных контактов и не давайте себя вовлечь в противозаконную деятельность. Тем, кто работает в сфере услуг, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству. Бизнесменам рекомендуется отложить на другой период поиск инвесторов для вложений в акционерные общества. Возрастает риск технической поломки. Испытания новой техники или запуск промышленного конвейера могут закончиться неудачно.

Телец

У Тельцов эта неделя может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Характерное чувство несобранности, распыления сил и времени создает условия для пустой суеты, когда есть только видимость деятельности при нулевом результате. Игроки на фондовом рынке могут понести убытки. Трудности ожидают тех, которые работают в совместных предприятиях или за границей. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Не рекомендовано в эти дни отправлять в другие города и страны грузы товаров. Не торопитесь расставаться со своими деньгами – любые инвестиции сейчас для вас чреваты безвозвратными потерями. Будьте готовы к тому, что многие дела пойдут не по плану, и вам придется по ходу дел вносить коррективы. Также у бизнесменов могут быть осложнения в деловом партнерстве. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать договора. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству. Нежелательно делать публичные заявления – это может повредить вашей репутации.

Близнецы

Финансовое положение типичных Близнецов на этой неделе может осложниться. Звезды не советуют совершать финансовые спекуляции на фондовой и валютной бирже. Держитесь подальше от любых рискованных сделок и финансовых вложений. Много хлопот могут быть связаны с бюрократическими проволочками в государственных инстанциях. В этом смысле звезды не советуют вам собирать документы и заниматься регистрацией фирм. Многие бизнесмены почувствуют усиление конкурентной борьбы, связанное с оттоком клиентов и уменьшения количества заказов. Достигнутые ранее договоренности могут быть нарушены. Звезды не советуют в эти дни отправляться в дальние командировки и активизировать контакты с партнерами из других регионов или из-за границы. Напряженный период ожидает тех, которые работают в совместных предприятиях или за границей. Будьте сдержанны в отношениях с коллегами по работе. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу.

Рак

Напряженный информационный фон этой недели может осложнить Ракам принятие правильных решений по оперативным вопросам. В деловых контактах трудно рассчитывать на соблюдение договоренностей. Могут срываться поездки, встречи, из-за несогласованности нарушается деловой ритм у торговцев и транспортников. Дело в том, что в результате возросшей эмоциональности вы можете быть способны на необдуманные поспешные поступки. Спешка в делах и нетерпение могут спровоцировать конфликт. Еще одну проблему составляет распределение рабочего времени для его эффективного использования. Звезды советуют вам не тратить время на разговоры с коллегами и знакомыми, если они не относятся непосредственно к работе. Из-за этого может осложниться работа над текущими вопросами, и вы рискуете отстать от графика. Бизнесменам рекомендуется обратить внимание на новых людей, которые появятся в эти дни в поле вашего зрения – с ними возможно выгодное партнерство. Страховые фирмы могут понести ущерб, за счет необходимости делать большие выплаты из-за увеличения числа страховых случаев.

Лев

Львам, возможно, на этой неделе придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Из-за бюрократических препон нежелательно сдавать финансовые отчеты, оформлять и визировать деловые бумаги в инстанциях. С финансами тоже не все благополучно. Основная задача в эти дни – сохранить те материальные и финансовые ресурсы, которые находятся в вашем распоряжении. Дело в том, что потребность в расходах может возрасти, а доходы, если и поступают, то нестабильно и с задержками. Для текущего момента в работе характерна активная деятельность при минимальном результате. Постарайтесь освободить себя от ответственности за чужие деньги. Также это неблагоприятное время для делового партнерства. Этот тем более вероятно, если вы вместе пользуетесь одним помещением или если ведете семейный бизнес. Конфликт с кем-то из близких родственников может негативно отразиться на ведении переговоров о сотрудничестве. Воздержитесь от подписания договора на аренду.

Дева

Девы на этой неделе могут почувствовать несвойственное для себя усиление эмоциональной реакции на внешние раздражители. В первую очередь от этого могут пострадать ваши деловые партнерские отношения. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками. Бизнесменам не рекомендуется делать капиталовложения, покупки товаров и оборудования, участвовать в инвестиционных проектах и играть на фондовой бирже акций. Те, кто занят в семейном бизнесе, могут не найти взаимопонимания с родственниками и членами семьи, что негативно отразится на результатах работы. Звезды не советуют излишне нервничать из-за трудностей, возникающих в ходе текущей работы. Воздерживайтесь от разговоров, не имеющих непосредственного отношения к текущим делам. На этой почве у вас может произойти нелицеприятное выяснение отношений, которое негативно отразится на работе. Вероятно множество мелких неприятностей из-за ошибок в оформлении деловых бумаг. Нежелательно заключать торговые сделки.

Весы

Весы на этой неделе могут испытывать психологический дискомфорт при общении с коллегами по трудовому коллективу. Постарайтесь снизить планку критичности и не делать замечания коллегам за их ошибки. Ведь вы и сами можете в эти дни не раз ошибиться, особенно если речь идет о работе с цифрами и техническими устройствами. В противном случае трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции или в самоизоляции. При работе на стройке, в сельском хозяйстве и в жилищно-коммунальном комплексе не забывайте о технике безопасности. Те, кто работает в общественном транспорте или много контактирует с людьми, могут столкнуться с мелкими неприятностями. Бизнесменам будет непросто найти правильный баланс между распределением расходных и доходных статей бюджета. Возможен крен как в сторону бесконтрольных трат денег, так и в сторону полного отказа от покупок. Звезды советуют вам ограничить финансовую деятельность в спекулятивном бизнесе.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют не отрываться слишком сильно от земли в своих грандиозных планах и мечтах. Обсуждение насущных вопросов с друзьями и единомышленниками не только не прояснит ситуацию, но и еще больше её запутает. Не менее проблемными темами являются работа с информацией, торговля, деловые связи и поездки. Вам могут поступать сведения, в достоверности которых еще требуется убедиться – вероятна прямая дезинформация. Держитесь подальше от теневой экономической деятельности и любых секретных договоренностей. Многие из вас могут столкнуться с незапланированными финансовыми расходами и острой нехваткой оборотных средств. Это не лучший период для финансовых инвестиций в долгосрочные проекты. Проблемы могут коснуться тех, чья деятельность имеет отношение к недвижимости, сельскому хозяйству, строительству и коммунально-бытовому сектору. Особенно уязвим любой семейный бизнес, поскольку вероятны острые разногласия среди членов семьи. Воздерживайтесь от участия в коллективных проектах.

Стрелец

Взаимоотношения с вышестоящим руководством могут стать наиболее проблемной темой Стрельцов на этой неделе. Чем меньше вы проявите инициативы в делах, тем благополучнее пройдет этот период. В этом смысле труднее всего придется тем, кто привык действовать самостоятельно и брать ответственность на себя. Звезды не советуют заниматься вопросами продвижения в карьере и регистрацией в государственных учреждениях объектов недвижимой собственности. Негативное влияние дня больше всего почувствуют на себе руководящие работники, управленцы, ведущие менеджеры. Также возрастает вероятность технических сбоев, отчего вы можете понести материальный ущерб. Не рекомендуется вкладывать деньги в инвестиционные фонды. Воздержитесь от работы в составе группы и от долгосрочного планирования. Звезды советуют не торопиться с принятием решений и крайне осторожно оценивать поступающую к вам информацию. Не следует доверять сведениям, поступившим к вам из неизвестных или конфиденциальных источников. Кто-то из ваших тайных недоброжелателей может подбросить вам дезинформацию, чтобы побудить вас принять ошибочные решения.

Козерог

Козерогам в эти дни противопоказано заниматься вопросами информационного обеспечения и наводить деловые контакты. Если вы работаете на подчиненных ролях, то, по мере возможности, старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством, и не предпринимать важных решений без соответствующего согласования с ним. В противном случае вы рискуете получить взыскание. Больше всего этот период может затронуть своим негативным влиянием тех, кто имеет отношение к торговле и транспорту. Работа с информацией будет затруднена. Основной причиной неудач в контактах может стать дезинформация, поступившая из сомнительных источников. В любом деле рекомендуется полагаться только на собственные силы. Возможно, некоторые ваши дела пойдут не по плану. Прежде всего, вы можете почувствовать нестабильность своего финансового положения. Чаще обычного может выходить из строя компьютер – периодически делайте копии важных файлов и документов.

Водолей

На этой неделе Водолеи, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Звезды рекомендуют по мере возможности приостановить сейчас любую кредитно-финансовую деятельность. В условиях финансового дефицита возрастает потребность в дополнительных расходах, что еще более усугубляет положение. Возможно, вам придется выполнять работу, оплата которой вряд ли удовлетворит вас. Не исключены осложнения с представителями власти, проверки, ревизии, контрольные закупки товара и пр. Это неблагоприятная неделя для работающих в кредитно-финансовом секторе экономики. Вы можете прилагать большие усилия для увеличения своих доходов, однако результаты могут оказаться более чем скромные. Рекомендуется воздерживаться от личных инициатив и держаться подальше от начальства. Не исключено, что вам будет сделано замечание, которое покажется вам несправедливым и вызовет волну возмущения. Старайтесь контролировать свои эмоции и сдерживайте себя от поспешных опрометчивых решений.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам, которые ориентированы на карьерный рост, на этой неделе сдерживать свои амбиции. Ваши инициативы в работе, вероятно, не найдут одобрения у начальства, которое склонно будет расценивать их как самоуправство. Возможны жалобы на вас со стороны заказчиков. Если вы имеете собственный бизнес, то ваш излишне напористый стиль поведения на рынке услуг может привести к усилению конкурентной борьбы. Не следует сейчас подписывать важных документов и договоров. Ищите поддержку в дружеских связях и неформальном общении. Немаловажной проблемой может стать усиление разногласий с деловым партнером. Неделя может пройти относительно благополучно для тех, которые в своей экономической деятельности не имеют проблем с органами правопорядка. Дело в том, что вы можете оказаться под пристальным вниманием представителей фискальных властей. Например, в вашем магазине может быть сделана контрольная закупка товара. Воздержитесь от любых тайных сделок.