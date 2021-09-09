Старые обиды и неудачные знакомства: чем еще нам запомнятся ближайшие три недели

Рассказываем, как Венера в Скорпионе изменит наши жизни.

С 10 сентября по 7 октября Венера переходит к сложному для себя транзиту по знаку Скорпиона.

В то же время в общей картине периода Венера, как планета чувств и отношений, будет играть важную роль, образно выражаясь, находясь за диспетчерским пультом – под её властью и настроением будут находиться Меркурий, с 15 сентября Марс, а затем с 22 сентября и Солнце.

В целом такое расположение планет – поддерживает сценарий значительного эмоционального напряжения в партнёрской, романтической, дипломатической, да и финансовой сферах.

Особенно сложным, связанным с риском разрывов отношений, в этом плане будет период с 14 по 17 и с 20 по 24 сентября включительно, когда Венера пройдёт конфликтные связи сначала с Сатурном (точный аспект 16-17 сентября), а затем на фоне полнолуния с Ураном (22-23 сентября). Оба локальных периода характеризуются типичными негативными чертами – обострением старых обид и разногласий, отчуждением, подозрительностью, излишней ревностью и адюльтером. Эти же дни становятся неудачными для новых знакомств, переговоров, важных покупок и сделок, а также пластических и косметологических операций. Правда 18-19 сентября на этом отрезке будут вполне благоприятными днями, в том числе для примирений, романтических встреч.

Однако отмеченные выше конфликты Венеры с Сатурном и Ураном наверняка останутся самыми сложными в этом транзите – мажорные аспекты с Нептуном, Юпитером и Плутоном с 29 сентября по 2 октября ожидаются более мягкими и в меру творческими. Однако всё-таки имейте ввиду – с вечера 30 сентября и в пятницу 1 октября влияние Венеры в бесшабашном аспекте с Юпитером может привести к опрометчивым шагам (и связям), может подвести выбор, высок риск ущерба прежде всего для Вашего кошелька, а в худшем случае и здоровья.

Переход богини любви и красоты в знак Стрельца с 7 октября – будет явно более благоприятным транзитом для Венеры и всех нас.