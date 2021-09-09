Старые обиды и неудачные знакомства: чем еще нам запомнятся ближайшие три недели

Рассказываем, как Венера в Скорпионе изменит наши жизни.
В то же время в общей картине периода Венера, как планета чувств и отношений, будет играть важную роль, образно выражаясь, находясь за диспетчерским пультом – под её властью и настроением будут находиться Меркурий, с 15 сентября Марс, а затем с 22 сентября и Солнце.
В целом такое расположение планет – поддерживает сценарий значительного эмоционального напряжения в партнёрской, романтической, дипломатической, да и финансовой сферах.
Однако отмеченные выше конфликты Венеры с Сатурном и Ураном наверняка останутся самыми сложными в этом транзите – мажорные аспекты с Нептуном, Юпитером и Плутоном с 29 сентября по 2 октября ожидаются более мягкими и в меру творческими. Однако всё-таки имейте ввиду – с вечера 30 сентября и в пятницу 1 октября влияние Венеры в бесшабашном аспекте с Юпитером может привести к опрометчивым шагам (и связям), может подвести выбор, высок риск ущерба прежде всего для Вашего кошелька, а в худшем случае и здоровья.
Переход богини любви и красоты в знак Стрельца с 7 октября – будет явно более благоприятным транзитом для Венеры и всех нас.