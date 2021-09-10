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Топ-3 самых психически нестабильных знаков зодиака

10 сентября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи рассказали, кто острее других реагирует на непредсказуемые события жизни.

Топ-3 самых психически нестабильных знаков зодиака
Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь"

1 Лев

Представители этого знака очень плохо воспринимают критику в силу своей слегка завышенной самооценки. Любое нелестное высказывание в адрес Льва способно довести его до истерики. Именно поэтому они возглавляют рейтинг самых эмоционально неустойчивых звездных знаков.

2 Рак

Вы удивитесь, но скромные и тихие в жизни Раки довольно деспотичны в отношениях. Представители этого знака обожают контролировать партнера и устанавливать свои правила. Если вторая половинка не хочет подчиняться, Раки терпеть не станут и просто спровоцируют выматывающую ссору.

3 Дева

Девы привыкли следить за порядком в доме. Они до фанатизма любят чистоту и уборку. Такого же отношения к быту представители знака требуют от домочадцев. Неудивительно, что скандалы и разборки из-за малейшего пятна достаточно частое явление в их доме.

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