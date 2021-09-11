Топ-5 знаков зодиака, которые созданы для семьи

Астрологи рассказали, кому звезды сулят наиболее счастливые браки.

Фото: Кадр из фильма "Жизнь, как она есть"

1 Овен

Овны по-настоящему умеют работать над собой, а таким навыком могут похвастать далеко не все знаки Зодиака. Люди, рожденные под этим созвездием, набьют шишки в молодости, но сделают верные выводы и смогут подойти к браку с максимальной ответственностью.

2 Рак

Представители этого знака буквально рождены для создания семьи. Они любят уют и стараются максимально поддерживать теплую атмосферу в доме и отношениях. Раки всегда заботятся о своем избраннике, стараясь проявлять понимание и отзывчивость.

3 Лев

Львы тоже способны быть верными и любящими. Они будут носить на руках своего партнера, если тот одарит их вниманием и комплиментами в необходимом количестве (ведь все знают, как сильно Львы любят потешить свое эго).

4 Девы

Хорошими семьянинами, по мнению астрологов, являются и Девы. Представители этого знака сумеют дать своей половинке дельный совет в сложной ситуации, а также будут мотивировать всех домочадцев к саморазвитию.

5 Скорпион

Скорпионы не сразу смогут впустить любимого человека в душу, им нужно время, чтобы привыкнуть и понять партнера, начать ему доверять. Однако именно они умеют проносить любовь, страсть и привязанность сквозь долгие годы.