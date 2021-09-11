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Пять знаков зодиака со сложным характером

11 сентября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, с которыми непросто найти общий язык.

Пять знаков зодиака со сложным характером

У многих в окружении есть люди, с которыми сложно найти общий язык. Астрологи портала Femmie убеждены, что дело в знаке зодиака.

Козерог

На пятом месте расположились Козероги. Они независимы и их явно не волнует, что думают о них другие. Порой представители этого знака настолько жаждут успеха, что могут пойти по головам.

Водолей

Водолеи занимают четвертое место. Они оставляют впечатление милого человека, но ни при каких обстоятельствах не будут молчать, и допускать, чтоб кто-то командовал ими. Водолеи любят быть свободными.

Близнецы

Третье место в рейтинге досталось Близнецам. Они подолгу таят что-то в себе и не делятся этим с другими по разным причинам.

Овен

Овны расположились на второй строчке. Они могут дерзить и частенько вступают в словесный бой. Представители этого знака считают себя всегда правыми и если по какой-то причине они совершают ошибку, не следует ожидать, чтобы они признали это.

Скорпион

Золотую медаль забирают Скорпионы. Они хотят душевной гармонии, что для них не важно, какой ценой это будет достигнуто. Их слова могут быть обидными, а на рабочем месте они не признают конкуренции.

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