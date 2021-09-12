Держимся поближе к начальству — финансовый гороскоп на 13 сентября

Сегодня у нас будет отличная возможность поговорить с боссом о повышении.

Овен

Отличный день для Овнов, занимающих руководящие должности. В течение второй половины дня вам может поступить полезная информация, которой вы сможете успешно воспользоваться для принятия эффективных управленческих решений. Хорошее время для продвижения в карьере. Вам может оказать поддержку влиятельный покровитель.

Телец

Тельцам, проходящим обучение в вузах, колледжах или на курсах повышения квалификации, в этот день удастся существенно продвинуться вперед в понимании учебного материала. Это хороший день для урегулирования юридических споров, подписания договоров, сдачи экзаменов. Другое позитивное направление может быть связано со служебными командировками и работой на вахте.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется активнее взаимодействовать с начальством – это поможет повысить производительность труда и сделает ваш труд более организованным. Хороший день для приобретения навыков работы с новыми техническими средствами, с программным обеспечением в компьютере. При необходимости вы можете рассчитывать на поддержку и понимание со стороны начальства.

Рак

Звезды советуют Ракам в этот день ориентироваться на запросы клиентов и деловых партнеров. Именно от того, как вы с ними сумеете выстроить отношения, во многом зависит успех всего этого дня. Также это исключительно удачный день для сдачи экзаменов при переаттестации. Успешно проходят переговоры – можно подписывать соглашения о сотрудничестве.

Лев

У Львов сегодняшний день может пройти вполне благополучно. Прежде всего это связано с улучшением отношений с коллегами. Вы можете почувствовать себя в трудовом коллективе, как в одной большой и дружной семье. Многие вопросы будут решаться легко, с хорошим настроением. Также вы сможете более эффективно использовать имеющиеся у вас технические средства.

Дева

Девы сегодня могут рассчитывать на удачу в делах. Обстоятельства вокруг вас будут складываться таким образом, что нужные вам люди или информация сами придут к вам. Вам может подвернуться случай для заключения сделки на очень выгодных условиях. Особенно это относится к оптовой торговле и игре на бирже. Также вас могут избавить от излишне рутинной работы.

Весы

У Весов этот день благоприятен для завершения работы над проектами и подготовки отчетов. Также рекомендуется использовать это время для анализа состояния своего бюджета. Вы сможете правильно расставить финансовые приоритеты для своей будущей работы. Успешно поработают те, кто имеет отношение к семейному бизнесу или связан с ремонтно-строительными работами.

Скорпион

Благодаря высокой интеллектуальной активности и тонкому психологическому подходу к людям Скорпионы смогут сегодня заручиться поддержкой своих начинаний теми людьми, от которых зависит успех в делах. Быстрым темпом пойдет товарно-денежный обмен в торговле, хороший день для транспорта и учебы. Деловые связи могут расшириться и укрепиться.

Стрелец

Стрельцам в этот день не придется прилагать много усилий для поисков выгодной работы. Такая работа может сама вас найти. Главное – не лениться и успевать справляться с возросшим объемом работы. Больше всего выиграют те, кто работает на сдельной системе оплаты – в этом случае доходы вырастут. Старайтесь активнее использовать имеющиеся в вашем распоряжении технические средства – это поможет повысить производительность труда.

Козерог

Несмотря на повышенную эмоциональность, Козероги этот день проведут в целом успешно. Не сомневайтесь в своих силах и в том, что удача будет сопутствовать вам. В этот день очень важно подходить к работе с хорошим, оптимистичным настроением – тогда любой труд пойдет быстрее и легче. Хорошо проявят себя представители творческих профессий.

Водолей

Водолеям звезды советуют держаться поближе к начальству. Удачнее всего пойдут дела у тех, кто работает в непосредственном контакте с начальством – в этом случае ваши отношения могут стать более доверительными. Также вы можете получить дополнительные задания за отдельную плату. Возможно, вам окажет поддержку влиятельный покровитель.

Рыбы

Этот день для Рыб может быть соткан из приятных неожиданностей. Очень хорошо заниматься планированием, научными и маркетинговыми исследованиями, проходить профессиональное обучение и работать с использованием интернета. Например, вы сможете получить необходимую информацию из деловой переписки с партнером из другого города или региона.