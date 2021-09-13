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Астролог назвала знаки, которых ждет «денежный прилив» во второй половине сентября

13 сентября 2021ГороскопыСлово и Дело

Венера начала переход в знак Скорпиона 10 сентября. Все знаки зодиака почувствуют такое перемещение планеты – возрастет градус страстей, а также эмоциональная уязвимость людей.

Астролог назвала знаки, которых ждет «денежный прилив» во второй половине сентября

Отразится процесс и на финансовой сфере – кто-то столкнется с денежными проблемами, а кто-то, наоборот, обогатится. Об этом рассказала астролог Юлия Николаева, пишет mk.ru.

Овен

Во второй половине сентября финансовая удача ждет Овнов. Есть шанс получить страховку или неожиданное наследство. Представители данного знака зодиака также смогут выгодно инвестировать средства в различные проекты.

Телец

Тельцам будет везти в сфере партнерских отношений. Они могут заключить выгодные контракты.

Близнецы

Близнецы могут почувствовать денежную удачу на работе. Возможно, представителям этого знака зодиака повысят зарплату или выпишут премию.

Лев

Во второй половине сентября звезды благоволят Львам в покупках, особенно, если они задумают приобрести что-то для интерьера или обновить дизайн квартиры.

Весы

Положительно обстоятельства в денежной сфере сложатся и для Весов. Удача коснется тех, кто занимается предпринимательской деятельностью. Любое начатое дело сто процентов окупится. Не исключены премии и другие бонусы.

Водолей

Водолеи почувствуют успехи карьерного плана, которые в дальнейшем скажутся на их денежном благополучии.

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