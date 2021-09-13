Астролог назвала знаки, которых ждет «денежный прилив» во второй половине сентября

Венера начала переход в знак Скорпиона 10 сентября. Все знаки зодиака почувствуют такое перемещение планеты – возрастет градус страстей, а также эмоциональная уязвимость людей.

Отразится процесс и на финансовой сфере – кто-то столкнется с денежными проблемами, а кто-то, наоборот, обогатится. Об этом рассказала астролог Юлия Николаева, пишет mk.ru.

Во второй половине сентября финансовая удача ждет Овнов. Есть шанс получить страховку или неожиданное наследство. Представители данного знака зодиака также смогут выгодно инвестировать средства в различные проекты.

Тельцам будет везти в сфере партнерских отношений. Они могут заключить выгодные контракты.

Близнецы могут почувствовать денежную удачу на работе. Возможно, представителям этого знака зодиака повысят зарплату или выпишут премию.

Во второй половине сентября звезды благоволят Львам в покупках, особенно, если они задумают приобрести что-то для интерьера или обновить дизайн квартиры.

Положительно обстоятельства в денежной сфере сложатся и для Весов. Удача коснется тех, кто занимается предпринимательской деятельностью. Любое начатое дело сто процентов окупится. Не исключены премии и другие бонусы.

Водолеи почувствуют успехи карьерного плана, которые в дальнейшем скажутся на их денежном благополучии.