Финансовый гороскоп на 15 сентября 2021 года — Рамблер/гороскопы

14 сентября 2021 ГороскопыМарианна Басс

Финансовый гороскоп на 15 сентября 2021 года Овен ‌‌ У Овнов в этот день могут усилиться разногласия с потенциальными контрагентами во время проведения переговоров. В этом случае рекомендуется взять паузу, поскольку это может привести к полному срыву не только будущих, но и уже достигнутых промежуточных договоренностей. Возможны осложнения у тех, кто занимается индивидуальным оказанием услуг. Телец Критические высказывания в адрес коллег и подчиненных со стороны Тельцов могут стать причиной неудач в работе. Сегодня рекомендуется сосредоточить внимание на достижении конечного результата и не отвлекаться на мелкие вопросы и шероховатости в отношениях с коллегами. Будьте внимательнее при использовании имеющихся в вашем распоряжении технических средств. Близнецы Близнецы, работающие в сфере торговли, смогут увеличить оборот в розничной сети. Однако это не лучшее время для оптовых закупок товара на базах. Успешно развиваются деловые контакты с энергичными партнерами, готовыми немедленно приступать к действиям. Прилагайте усилия для расширения и укрепления деловых связей. Рак ‌‌ Раки в этот день будут способны выдерживать большие физические нагрузки в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Поэтому это один из лучших дней для тех, кто занят преимущественно физическим трудом. Благодаря высокому уровню работоспособности вы сможете выполнить большой объем работы. Хуже пойдут дела в семейном бизнесе и у тех, кто работает дистанционно, на дому. Лев ‌‌ Львы сегодня смогут добиться положительного результата в работе только при условии личной активности и напористости. Полагайтесь только на себя и свои пробивные качества. Особенно это относится к бизнесменам и индивидуальным предпринимателям. Деловые встречи и поездки лучше отложить, поскольку от них может быть больше вреда, чем пользы. Дева ‌‌ Девам сегодня, возможно, имеет смысл сосредоточиться на дополнительной подработке или выполнении частных неофициальных заказов. Это более успешное направление. Вместе с тем не рекомендуется расходовать крупные суммы денег, поскольку купленные вами товары могут оказаться плохого качества, и потребуется их замена. Могут быть задержки с поступлением оплаты за выполненную работу. Весы ‌‌ Весы сегодня могут сами навредить себе, если будут проявлять инициативу там, где их об этом не просят. Дела, связанные с подготовкой отчетов и завершением проектов пока лучше отложить. Иначе вы рискуете допустить много ошибок, и могут появиться новые осложняющие моменты. Хороший день для обмена опытом и знаниями с единомышленниками. Скорпион Скорпионам сегодня рекомендуется действовать предельно открыто и напористо. Возможно, вашим союзником станет влиятельный и энергичный человек. В вопросах, которые не удается сразу решить, не следует искать обходные пути, либо идти на нарушение служебных инструкций. Соблюдение норм закона станет гарантией от неприятностей. Стрелец Стрельцам звезды советуют не делать рискованных финансовых вложений в коллективные проекты. Иначе вы не сможете проконтролировать, насколько эффективно используются ваши деньги. Также это не лучшее время для консультаций с деловыми партнерами и планирования на длительный период. Успешно проходит учеба и служебные командировки. Козерог Козерогам в этот день не рекомендуется проявлять инициативу в делах без соответствующего разрешения со стороны вышестоящего руководства. В противном случае вы рискуете навлечь на себя недовольство начальства. Вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за пределы своей компетенции. Успешно пройдет день для работников финансовых учреждений. Водолей Водолеям звезды советуют активнее развивать деловое партнерское сотрудничество. В этот день многие вопросы, связанные с партнерством, получат новый импульс и будут сдвинуты с мертвой точки. А вот у студентов могут возникнуть осложнения в отношениях с преподавателями из-за нарушений дисциплины или недостаточно прочных знаний. Рыбы ‌‌ Уровень работоспособности Рыб в этот день возрастет, что позволит выполнить намного больший объем работы, чем в обычные дни. Отношения с коллегами подчиненными складываются конструктивно. Вместе с тем будьте осмотрительнее при работе с техникой, поскольку возрастает вероятность технических сбоев и поломок. Также следует аккуратнее обращаться с инструментами.

Фото: kino-teatr.ru

Финансовый гороскоп на 15 сентября 2021 года Овен У Овнов в этот день могут усилиться разногласия с потенциальными контрагентами во время проведения переговоров. В этом случае рекомендуется взять паузу, поскольку это может привести к полному срыву не только будущих, но и уже достигнутых промежуточных договоренностей. Возможны осложнения у тех, кто занимается индивидуальным оказанием услуг. Телец Критические высказывания в адрес коллег и подчиненных со стороны Тельцов могут стать причиной неудач в работе. Сегодня рекомендуется сосредоточить внимание на достижении конечного результата и не отвлекаться на мелкие вопросы и шероховатости в отношениях с коллегами. Будьте внимательнее при использовании имеющихся в вашем распоряжении технических средств. Близнецы Близнецы, работающие в сфере торговли, смогут увеличить оборот в розничной сети. Однако это не лучшее время для оптовых закупок товара на базах. Успешно развиваются деловые контакты с энергичными партнерами, готовыми немедленно приступать к действиям. Прилагайте усилия для расширения и укрепления деловых связей. Рак Раки в этот день будут способны выдерживать большие физические нагрузки в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Поэтому это один из лучших дней для тех, кто занят преимущественно физическим трудом. Благодаря высокому уровню работоспособности вы сможете выполнить большой объем работы. Хуже пойдут дела в семейном бизнесе и у тех, кто работает дистанционно, на дому. Лев Львы сегодня смогут добиться положительного результата в работе только при условии личной активности и напористости. Полагайтесь только на себя и свои пробивные качества. Особенно это относится к бизнесменам и индивидуальным предпринимателям. Деловые встречи и поездки лучше отложить, поскольку от них может быть больше вреда, чем пользы. Дева Девам сегодня, возможно, имеет смысл сосредоточиться на дополнительной подработке или выполнении частных неофициальных заказов. Это более успешное направление. Вместе с тем не рекомендуется расходовать крупные суммы денег, поскольку купленные вами товары могут оказаться плохого качества, и потребуется их замена. Могут быть задержки с поступлением оплаты за выполненную работу. Весы Весы сегодня могут сами навредить себе, если будут проявлять инициативу там, где их об этом не просят. Дела, связанные с подготовкой отчетов и завершением проектов пока лучше отложить. Иначе вы рискуете допустить много ошибок, и могут появиться новые осложняющие моменты. Хороший день для обмена опытом и знаниями с единомышленниками. Скорпион Скорпионам сегодня рекомендуется действовать предельно открыто и напористо. Возможно, вашим союзником станет влиятельный и энергичный человек. В вопросах, которые не удается сразу решить, не следует искать обходные пути, либо идти на нарушение служебных инструкций. Соблюдение норм закона станет гарантией от неприятностей. Стрелец Стрельцам звезды советуют не делать рискованных финансовых вложений в коллективные проекты. Иначе вы не сможете проконтролировать, насколько эффективно используются ваши деньги. Также это не лучшее время для консультаций с деловыми партнерами и планирования на длительный период. Успешно проходит учеба и служебные командировки. Козерог Козерогам в этот день не рекомендуется проявлять инициативу в делах без соответствующего разрешения со стороны вышестоящего руководства. В противном случае вы рискуете навлечь на себя недовольство начальства. Вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за пределы своей компетенции. Успешно пройдет день для работников финансовых учреждений. Водолей Водолеям звезды советуют активнее развивать деловое партнерское сотрудничество. В этот день многие вопросы, связанные с партнерством, получат новый импульс и будут сдвинуты с мертвой точки. А вот у студентов могут возникнуть осложнения в отношениях с преподавателями из-за нарушений дисциплины или недостаточно прочных знаний. Рыбы Уровень работоспособности Рыб в этот день возрастет, что позволит выполнить намного больший объем работы, чем в обычные дни. Отношения с коллегами подчиненными складываются конструктивно. Вместе с тем будьте осмотрительнее при работе с техникой, поскольку возрастает вероятность технических сбоев и поломок. Также следует аккуратнее обращаться с инструментами.