Четырем знакам грозят финансовые ловушки и опасности в сентябре

Сентябрь нельзя назвать щедрым месяцем. Много денег он не принесет, как и стабильности в материальном плане.

В этом месяце лучше не начинать никаких больших проектов и не отягощать себя финансовыми обязательствами. Дела будут продвигаться нелегко и быстрой отдачи не дадут.

С 16 по 20 сентября – критическое время для финансовых дел. Избегайте эмоций в бизнес-сфере, говорят астрологи. Возможны непредвиденные и неприятные траты, связанные с участием ваших близких или друзей.

Очень непросто в финансовом плане придется четырем знакам Зодиака: Овнам, Львам, Козерогам и Водолеям.

Сентябрь не подарит Львам больших денег. К тому же, любая прибыль, полученная в этом месяце, повлечет за собой нервотрепку, нестабильность и большое интеллектуальное напряжение .

Отдельное предупреждение астрологи приготовили для Козерогов. Они просят представителей этого знака избегать неразумных поступков. Козерогам необходимо мыслить рационально, на время отключив эмоции во время работы.

В сентябре Водолеи имеют равные шансы как получить большую прибыль, так и потерять ее. Специалисты призывают представителей этого знака остерегаться мошенников и прямого обмана. Финансовые вопросы, актуальные в сентябре, могут привести к конфликтам с родственниками или партнерами.

Планы Овнов не найдут поддержки и будут приняты в штыки. Астрологи советуют им немного отдохнуть, все взвесить и подготовить близких к возможным нововведениям.