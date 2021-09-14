Деструктивное влияние планет с 15 сентября по 30 октября. Какие даты будут максимально опасными

Чем нам заполнятся следующие шесть недель?

Переход Марса в Весы с 15 сентября по 30 октября совпадает с достаточно беспокойным периодом года. Чего стоит только одно соединение Солнца с воинственным Марсом (раз в два года), а ведь ещё будет новолуние 6 октября, в котором уже оба светила зафиксируются в узком орбисе соединения с Марсом, что предвещает довольно тревожную, конфликтную картину лунного месяца.

Природные инстинкты и прямолинейность Марса плохо сочетаются с дипломатичностью, гармонией и стремлениям к компромиссам знака Весов. Поэтому в астрологических эквивалентах в Весах, знаке, где господствует Венера, – Марс значительно ослаблен, становится планетой «в изгнании», понижен в статусе, а весь транзит Марса по седьмому знаку зодиака символически можно сравнить с красной тряпкой и корридой, как синонимов раздражения и нервного возбуждения.

Впрочем, на начальном этапе транзита (до 7 октября) Марс окажется в неприглядной компании с Венерой, которая в этот период также будет в слабом для себя Скорпионе, как раз в знаке Марса. Именно такое расположение планет в астрологической символике носит название – «рецепция», как источник энергетического обмена между планетами, когда Венера и Марс, находясь в знаках друг друга, созависимы и зачастую объединены событийно.

Что может вынести на свет такая диспозиция гендерных планет на общем и личном плане? В партнёрской и любовно-романтической сфере скучно не будет – от шумных размолвок, начала новых сумасшедших романов и творческих союзов, бурных выяснений отношений (причем нередко на публике) до великих соблазнов и искушений, которые и могут привести к скандалам и интригам. Возможны и наглядные, концептуальные, тематические перформансы, раскрывающие суть положения Венеры и Марса в дурных знаках, таких как сказочная парочка лисы Алисы и кота Базилио.

Однако, главным событием этого транзита остаётся деструктивное соединение Солнца с Марсом, которое начнёт чувствоваться уже с 23 сентября, когда Солнце перейдёт в тот же знак Весов. Но основной пик напряжения придётся на период с 4 по 10 октября (точный аспект 6-8 октября). Этот период требует отказа от рисков, несёт склонность к спорам и инцидентам, принятию неадекватных решений, ведёт к росту аварийности и травматизма на транспорте, велика вероятность пожаров, неожиданных возгораний и в целом форс-мажорных обстоятельств. На волне этого соединения более уязвимыми становятся люди в погонах, военные, спасатели, спортсмены, творческие личности.

И ещё одним мощным разрушительным аспектом транзита Марса по Весам станет «квадрат» Марса с Плутоном 20-23 октября. Аспект будет развиваться на фоне полнолуния (20 октября) и может принести сильные стремления «разобраться» с какой-нибудь трудно разрешимой ситуацией, «свернуть горы», желание отомстить обидчикам. Будьте осторожны – энергии этих дней (20-23 октября) плохо управляемы и могут вылиться в жёсткие и жестокие противостояния. Аспект нередко связан с ЧП в метро и в местах массового скопления людей, терактами, разгулом преступности, провокациями в политических баталиях и властных структурах.