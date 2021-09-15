День больших денег — финансовый гороскоп на 16 сентября

Сегодня мы можем получить повышение или надбавку к зарплате. Главное — не упустить момент.

Овен

Овны в этот день могут добиться неожиданных прорывных решений, благодаря которым во многом поменяется план дальнейших действий. Например, в результате использования технических новинок отпадет необходимость в тех или иных работах и это приведет к пересмотру подходов к работе. У вас есть шанс приблизить выполнение плановых заданий.

Телец

У Тельцов в этот день могут сложиться гармоничные отношения с начальством, коллегами и подчиненными. Это поможет вам довести до успешного завершения дела. Вместе с тем вы не застрахованы от неожиданных осложнений. Методичный и скрупулезный подход к работе поможет решить вопросы. Сегодня от вас требуется проявить профессионализм и качество в работе.

Близнецы

Возможно, Близнецам в этот день предстоит столкнуться со сложными профессиональными вопросами, для решения которых может не хватить квалификации. В этом случае ориентируйте себя на активное общение с опытными коллегами, которые могли бы обменяться с вами своими знаниями. Будьте внимательнее при работе с компьютерной техникой.

Рак

У Раков в этот день могут произойти изменения в карьере. Не исключены кадровые перестановки среди вышестоящего начальства, которые могут отразиться и на ваших служебных обязанностях. Возможны изменения в структуре доходов, коррективы в тарифах на оплату труда. При необходимости вы можете поменять график работы на более удобный для вас режим.

Лев

Львам в этот день, возможно, предстоит много контактов, но для того, чтобы они прошли успешно и оказались полезными, старайтесь ориентироваться на деловые связи, которые идут по вашей инициативе. Успешно проходят короткие поездки, встречи, согласования, консультации. Могут ускориться информационный обмен и товарно-денежный оборот.

Дева

Девы сегодня смогут проявить смекалку, благодаря которой вырастут доходы и производительность труда. Работники умственного и мелкого ручного труда успешно реализуют свои способности. Вместе с тем это не лучшее время для принятия финансовых решений, связанных с использованием кредитных ресурсов. При запросе на получение кредита банк может ответить отказом.

Весы

Весам в этот день звезды не советуют вносить существенные изменения в свои взаимоотношения с деловыми партнерами. Возможно, сейчас вы не в состоянии правильно оценить последствия от тех или иных нововведений – и то, что сейчас кажется положительным и выгодным может обернуться убытками в дальнейшем. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день складывается благоприятно в том случае, если обстоятельства вынуждают вас отстаивать свои права и защищать свои убеждения. У вас будет достаточная поддержка со стороны близких людей и влиятельных покровителей, поэтому смелое и настойчивое поведение может привести к успеху. Это особенно актуально в вопросах карьеры и положения на занимаемой должности.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется активнее взаимодействовать с коллегами с целью повышения уровня профессиональных знаний. Это особенно важно тем, у кого остаются неясности относительно тех или иных технических профессиональных вопросов. Обмен мнениями с опытными специалистами позволит вам закрыть пробелы в знаниях. Удачное время для служебных командировок.

Козерог

Хороший день для Козерогов, занимающих управленческие должности и ориентированных на проведение структурных реформ. Вы сможете учесть множество нюансов и правильно расставить акценты при изменениях режима работы и кадровых перестановках. В результате сегодняшних изменений эффективность работы вырастет.

Водолей

Водолеи в этот день могут быть склонны эмоционально включаться в самые разные ситуации. Если речь идет о развитии делового партнерского сотрудничества, то здесь эмоции лучше придержать, поскольку они могут навредить отношениям. А вот в вопросах учебы эмоциональное отношение к знаниям поможет их прочнее усвоить. Хорошее время для контактов с иностранцами.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, придется работать в условиях ограничений, когда что-то или кто-то будет мешать работать. Старайтесь держаться подальше от всяких интриг, выяснений отношений. Также будьте осмотрительнее при работе с техникой и механизмами, поскольку возрастает вероятность производственного травматизма. Следует учитывать, что любая техника имеет свой ресурс, превышение которого может привести к поломке.