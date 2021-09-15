Отказываемся от избыточных радужных надежд — любовный гороскоп на 16 сентября

Сегодня стоит посмотреть на свои отношения трезво и оценить, сколько еще проживет ваша любовь.

Овен

Сегодня звезды устроят влюбленным Овнам тест на прочность, подвергнув их испытанию выжиданием или какой-либо неприятностью. Возможна нервозность из-за несложившегося разговора и воображаемых мрачных перспектив. Вечером дела наладятся: партнер объявится на горизонте, или произойдут другие подвижки.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы надеются на лучшее, но обстоятельства не спешат оправдывать их ожидания. Не стоит планировать свидание на вечер: велика вероятность роковых барьеров, мешающих встрече или полной гармонии. Вместо сближения вам, возможно, придется держать дистанцию или соблюдать приличия.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам воздержаться от инициативы в делах сердечных. Не поддавайтесь навязчивому желанию говорить и думать о неприятном: динамики событиям это не прибавит. Хороших новостей придется подождать до завтра. Лучше избегать в эти сутки активной интимной жизни и разговора о ней.

Рак

Сегодня Раков ранит недопонимание с партнером и обижает его попытка увеличить дистанцию. Возможно недоверие или охлаждение чувств. Наиболее сложен вечер: он может принести неприятный сюрприз, отказ, испытание или проверку. Не лучший момент для попытки примирения, в том числе, при помощи друзей.

Лев

Сегодня для влюбленных Львов критичен вечер. Возможна дистанция, вызванная неизбежными условностями и приличиями. При дополнительных предпосылках не исключен любовный кризис, разлука. В случае недоверия, отдаления или охлаждения можно сделать один шаг навстречу партнеру, но не стоит навязываться.

Дева

Сегодня Девы склонны смотреть на обстоятельства и перспективы своей личной жизни скептически. Возможно, их будет тревожить еще не отболевшее любовное прошлое. Свидания нежелательны: даже если внешние условия сложатся удачно, подведет собственный настрой. Не время для поисков любви и легкого флирта.

Весы

Сегодня звезды настоятельно советуют Весам отложить любовную активность, перенеся ее на завтра. Если ситуация не терпит отлагательств или вы уже не в силах долго выдерживать паузу, дождитесь хотя бы позднего вечера: в это время ваша инициатива даст немного отсроченный, но вполне приемлемый эффект.

Скорпион

Скорпионам лучше уладить проблемы в отношениях еще до наступления вечера. Этот день не обещает прогресса, но помогает «законсервировать» ситуацию в приемлемом виде. Сложности ждут ближе к ночи: велика вероятность столкнуться с отказом, запретом на выражение чувств или задачей на сообразительность.

Стрелец

Стрельцам стоит перенести романтическую инициативу на завтра, так как сегодня для нее может не быть ни настроения, ни условий. В постоянных парах темой общения могут оказаться неизжитые вредные привычки или давние грешки, создающие в отношениях неприятный эмоциональный или материальный бэкграунд.

Козерог

Сегодня любовные инициативы Козерогов оборачиваются против них или бессильны пробить возникшую роковую стену. Козероги, не желающие сдаваться и напряженно обдумывающие новый шаг, убедятся в этом вечером. Не время для сюрпризов и подарков, попыток сближения, построения совместных планов на будущее.

Водолей

Водолеям звезды напоминают, что их личная жизнь проходит не самую гармоничную фазу. Желательно стать в ней реалистом, смириться с положением дел и отказаться на время от избыточных радужных надежд - в противном случае велика вероятность столкнуться с обидным отказом или острым разочарованием.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам нужен внутренний психологический ресурс, чтобы смириться с разлукой, пережить дистанцию или разочарование. Рыбам, оказавшимся в добровольном или вынужденном одиночестве, не стоит плыть против течения и пытаться исправить ситуацию прямо сейчас, момент для этого неподходящий.