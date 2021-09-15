Павел Глоба предсказал богатство трем знакам зодиака в октябре

Астролог рассказал, какие знака имеют реальный шанс неожиданно разбогатеть во второй месяц осени.

Главными счастливчиками октября станут Овны. Им следует взяться за отложенные дела и уделить время саморазвитию и учебе. Все это принесет им финансовое вознаграждение.

Тельцам астролог предрек в октябре очень удачный период. Представителей этого знака ждет успех на финансовом фронте, а также в других делах и начинаниях. При этом им нужно избегать необдуманного риска, который может обернуться убытками.

Весы улучшат материальное положение благодаря дополнительным задачам и подработкам. Глоба предупредил представителей этого знака, что главное — не упустить выгодные предложения и шанс заработать, пишет rbc.ua.