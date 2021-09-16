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Три знака зодиака с самым сильным характером

16 сентября 2021ГороскопыГоворит Уфа

Астрологи рассказали о трех знаках зодиака, которые никогда не сдаются, невзирая на превратности судьбы.

Три знака зодиака с самым сильным характером
Фото: b17.ru

Козерог

Козерогам под силу любые сложные вопросы. Они с легкостью решают все проблемы, действуя терпеливо, рационально и упорно. Эти целеустремленные люди не любят торопиться, предпочитая действовать обдуманно. Они никогда не теряют связи с реальностью и очень рассудительны. Свой непростой алгоритм действий Козероги выстраивают таким образом, чтобы справляться с самыми трудными задачами, которые подкидывает жизнь.

Лев

Львы – лидеры от природы. Они достаточно амбициозны, чтобы не только ставить цели, но и достигать их. Родившиеся под этим огненным знаком обладают большой смелостью, упорством и коммуникабельностью. На достижение своих целей они как правило бросают все свои силы и ресурсы.

Водолей

Водолеев с детства отличает уникальность, которая помогает им с честью выходить из самых серьезных ситуаций. Представители этого знака настолько свободолюбивы, что легко отрицают все, что может лишить их ощущения полета. Но они точно знают, что им нужно, и умеют всего этого добиваться при помощи креативности.

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