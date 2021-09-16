Обстоятельства испортят все наши планы — любовный гороскоп на 17 сентября

Не стоит в этот день планировать что-то — жизненные ситуации их серьезно скорректируют.

Любовный гороскоп на 17 сентября 2021 года

Овен

Сегодня Овны могут надеяться на удачный поворот в любовных отношениях, но им придется смириться с остаточным негативом (напряжением, недоверием). Появится возможность поговорить. Лучший способ помириться или предотвратить назревшую ссору - оказаться в компании друзей или заняться общим хобби.

Телец

Тельцам, переживающим разлад с партнером, этот день дает надежду на улучшение отношений, а разлученным - на сокращение дистанции или снятие формальных барьеров. Им поможет волнующий поворот событий или внезапное озарение. Но до полной гармонии далеко и ожидания могут быть несколько чрезмерными.

Близнецы

Сегодня ситуация для влюбленных Близнецов складывается к лучшему. Не все пойдет идеально, но положительные стороны дня перевесят отрицательные и помогут поддержать в отношениях нужный баланс. Решающую роль может сыграть письмо, выложенная в сеть информация, дистанционная связь или весть издалека.

Рак

День подталкивает влюбленных Раков к обходу правил и лимитов. Раки, у которых нет причин жаловаться на одиночество и неудачи в любви, могут забыть, что лучшее - враг хорошего и поторопить события, с плохими последствиями для романа. Звезды советуют слушать свое сердце, а не копировать чужие схемы.

Лев

Сегодня Львы легко поддерживают разговор с представителями противоположного пола, пока он не задевает их эмоционально. Как только в игру вступают тайные болезненные переживания, беседа принимает для Львов совершенно иной оборот, и они начинают нервничать. Это не лучший день для свидания и сближения.

Дева

Сегодня Девам опасно пытаться произвести впечатление на любимого человека, помогая другим: такой альтруизм может быть расценен как страх остаться наедине и побег из отношений под благовидным предлогом. Исключение - те пары, где хобби и взгляды являются общими, в них подобная ревность маловероятна.

Весы

Сегодня главное оружие Весов в отношениях - слово, против их аргументов партнеру не устоять. День хорош для активной переписки, выяснения недоразумений, для уточнения программы романтического уик-энда на предстоящие выходные. Для начала нового романа момент неудачный, но можно поддержать контакт.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов посещают противоречивые чувства, при этом их главной и единственной проблемой может оставаться чувство меры. У них возможна склонность к эмоциональным «качелям». Они могут неожиданно реагировать на сюрпризы и быть излишне многословными в попытке описать свои ощущения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется преодолеть в любви знакомое внешнее препятствие - или справиться с внутренней проблемой, мешающей приятному общению с объектом симпатий (например, с тайным недоверием или давним предубеждением). Свидание, отправку письма, совместную поездку лучше планировать на вечер.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам может изменить их природная практичность, логика и врожденная тяга к стабильности. В начале дня у них могут быть одни планы, а в конце другие. Если их взгляд устремлен в будущее, точка зрения может колебаться от тотального пессимизма утром до избыточных надежд вечером.

Водолей

Утренние часы могут ознаменоваться для Водолеев серьезным препятствием или мрачным предчувствием, но вечер обещает поворот к лучшему. Главной связующей нитью в любовных отношениях останется общение. Не стоит говорить сегодня о любви, лучше блеснуть эрудицией, знанием новинок или пророческим даром.

Рыбы

В этот день Рыбы легко поддаются царящим вокруг настроениям, принимая их за собственные. Они могут спроецировать чей-то цинизм и скепсис на свои отношения с любимым человеком. Если такой настрой сопровождается разлукой или реальным одиночеством, есть риск впасть в уныние. Важно не терять надежду.